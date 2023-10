Volgens dokters zou hij nooit meer wandelen, maar nu traint Brecht (27) om met een vriendin naar Parijs te kajakken voor goed doel

Brecht Vierstraete uit Moorsele maakte begin vorig jaar een ongelukkige val tijdens het werk. Volgens de dokters zou hij niet meer kunnen wandelen. Nu wil hij op 27 juli volgend jaar naar Parijs kajakken samen met goede vriendin Jamaica. Zo wil hij geld inzamelen voor projecten voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsels van het AZ Groeninge Kortrijk.

Van Kortrijk naar Parijs… met een kajak. Dat is 378 kilometer tegen de stroom in peddelen terwijl je ook nog eens 43 sluizen moet trotseren. Gekkenwerk, dat is zeker. Toch is dat het doel dat Brecht Vierstraete (27) uit Moorsele en Jamaica Crevits (41) uit Moen zich gesteld hebben. Op 24 juli willen ze van aan de Broeltorens vertrekken om zeven en een halve dag later toe te komen onder de Eiffeltoren. Road to Paris, waar dan ook de Olympische Spelen plaatsvinden.

Het was Brecht die enkele maanden terug een gepensioneerd paar met een plezierboot richting Parijs zag varen en zo de heldentocht bedacht. “Toen zocht ik nog een zot die wilde meegaan”, lacht Brecht. En die vond hij in Jamaica, die net als hem is aangesloten bij Kajak Club Kortrijk.

Op zich al een spectaculaire onderneming, maar het verhaal van Brecht maakt het des te opmerkelijker. Op 26 januari vorig jaar maakte Brecht, die tuinaannemer is, een kwalijke val. “Achterover op kasseien, van niet erg hoog, maar ik was slecht gevallen. Ik hield er een schedelbreuk en hersenbloeding aan over. De dokters zeiden me dat ik niet meer zou kunnen wandelen.”

Mirakel

Op miraculeuze wijze kwam Brecht erbovenop. “In plaats van negen maanden revalideren werd het één maand, maar ik was er nog altijd niet bovenop. Pas deze zomer kon ik op volle kracht werken”, vertelt Brecht, die nog altijd moeite heeft om erover te praten.

“Deze tocht is een manier om te tonen dat je altijd moet doorzetten”

Uiterlijk is er niks meer te zien aan hem, maar hij draagt tot op vandaag de gevolgen van zijn werkongeval. “Ik word sneller duizelig doordat mijn linkerevenwichtsorgaan kapot is, ik heb minder geduld en last van emotiewisselingen, ben ook mijn reukzin kwijt en ben fysiek sneller vermoeid”, somt hij op.

Toch wil hij de uitdaging nu aangaan. “Ik hoop met de tocht mijn val en de gevolgen ergens een plaats te geven. Ik wil leren leven met de gebreken die ik wel nog heb. Wanneer we over de meet komen – ik hoop dan mijn zoontje Georges (7 maanden) op mijn schoot te kunnen houden – zullen de emoties wel hoog oplopen.”

Goed doel

Door wat Brecht meemaakte wilden hij en Jamaica het traject koppelen aan een goed doel. Ze kozen voor projecten voor mensen met niet-aangeboren hersenletsels van het AZ Groeninge in Kortrijk. “Omdat ik besef dat ik veel geluk heb gehad ten opzichte van veel lotgenoten. Het is een manier om te tonen dat je altijd moet doorzetten.”

Dat doorzetten zal ook tijdens de tocht nodig zijn. De afstand en het uit en weer in het water stappen bij de sluizen zijn slopend. En dan is er nog een passage door een tunnel van 5 kilometer. En een passage op de Thève waar het water wat wilder is. Daarom laat het duo zich ook begeleiden door een team. “Met onder meer een kine, mental coach, personal coach en kok”, aldus Brecht.

De voorbereiding is intussen al volop bezig. “Onlangs legden we een traject van 35 kilometer af. We streven ernaar om 3 dagen na elkaar 50 kilometer te kunnen afleggen, dan zouden we klaar moeten zijn voor de uitdaging. Intussen proberen we alle details goed te krijgen. Het soort voeding dat we best verdragen bijvoorbeeld. Of welke zwemvest het best past.”

Op 17 februari organiseren Brecht en Jamaica een kaas- en wijnavond in Départ in Kortrijk. Alles is te volgen via de Facebookpagina Kajakkers met een hart. (JD)