Volgende week naar code oranje, verplicht telewerk en mondmaskers voor jonge kinderen vallen weg

Op vrijdag 18 februari schakelen de coronamaatregelen over naar code oranje. Versoepelen dus, met onder meer het wegvallen van sluitingsuur in de horeca en de heropening van het nachtleven. Het Overlegcomité besliste ook om de verplichting tot telewerken te schrappen. Mondmaskers zijn vanaf volgende week vrijdag niet langer verplicht voor kinderen onder twaalf jaar, voor volwassenen zijn die op een aantal plaatsen wél nog verplicht.

De voorbije dagen was het al duidelijk: er zat een versoepeling van de coronamaatregelen aan te komen. Vrijdagmiddag zette het Overlegcomité het licht van de coronabarometer dan ook weinig verrassend officieel op oranje. Vanaf volgende week vrijdag, 18 februari, schakelt ons land over op die code oranje.

Wat kan er in code oranje?

Concreet heeft dat als gevolg dat er vooral in de horeca heel wat meer zal kunnen. Het sluitingsuur – vandaag nog op middernacht – valt weg, net als de beperking op het aantal mensen dat aan een tafeltje kan zitten. Klanten zijn ook niet langer verplicht om een mondmasker te dragen op café of restaurant, voor personeelsleden van horecazaken blijft de mondmaskerplicht wel van kracht.

Ook voor het nachtleven betekent code oranje goed nieuws. Na een maandenlange sluiting kunnen nachtclubs en discotheken vanaf volgende vrijdag opnieuw open. Net als in de horeca is er van een mondmaskerplicht voor klanten geen sprake meer. Bovendien is er geen beperking op dansen.

Alle publieksevenementen mogen vanaf 18 februari daarnaast meer mensen ontvangen, mits het gebruik van het Covid Safe Ticket. Dat CST is nodig voor evenementen met meer dan 50 mensen binnen of meer dan 100 mensen buiten. De capaciteit van de zalen wordt wel opgetrokken: gaat het om een dynamisch evenement zoals een fuif bijvoorbeeld, dan mag 70 procent van de maximale capaciteit worden gebruikt. Andere voorstellingen met een zittend publiek zijn beperkt tot 80 procent, tenzij de zaal heel goed kan worden geventileerd. In dat laatste geval mogen organisatoren de volledige zaalcapaciteit gebruiken.

Telewerk en mondmaskers

Naast de regels die bij code oranje horen, besliste het Overlegcomité ook om het verplicht telewerken vanaf vrijdag 18 februari af te schaffen. Wel geldt er nog altijd een aanbeveling om zoveel mogelijk van thuis te werken, maar het staat iedereen dus weer vrij om naar de werkplek te komen. Bedrijven zullen ook teambuildings en andere evenementen kunnen organiseren. In de winkels wordt de beperking om met maximaal twee mensen samen te winkelen opgeheven.

Nog een versoepeling komt er op het vlak van de mondmaskerplicht. Die valt weg voor kinderen jonger dan 12 jaar, zowel in het publieke leven als op school. De mondmaskers moeten nog een weekje aanblijven maar hoeven dus vanaf vrijdag 18 februari niet langer in de boekentas worden gestopt voor wie tussen 6 en 12 jaar oud is. Voor wie ouder is dan 12 blijven de mondmaskerregels op school, maar ook op het openbaar vervoer en in winkels bijvoorbeeld wel van kracht. Enkel in de horeca wordt die versoepeld.

Luchtige lente

Premier Alexander De Croo (Open VLD) wees op de persconferentie op de dalende cijfers, zowel qua ziekenhuisopnames als op de intensieve zorgen en benadrukte zo vooral het goede nieuws. “We mogen niet vergeten dat de voorbije maanden bijzonder moeilijk zijn geweest”, klonk het. “De opeenvolgende golven hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt, maar we zijn erdoor geraakt. We zijn er samen door geraakt. Ik wil daarvoor alle Belgen, zonder enige uitzondering, bedanken.”

“Betekent dit echter dat we geen covid meer zullen hebben? Dit is een grote stap voorwaars, maar het zou fout zijn om te denken dat we het virus hebben uitgeroeid”, aldus premier De Croo nog. “In het verleden heeft het coronavirus altijd zwakke plekken gevonden, keer op keer kwam het terug om ons te achtervolgen. Die fout mogen we niet opnieuw maken. Maar we hebben wel geleerd hoe we het virus in toom kunnen houden en we hebben onszelf geïmuniseerd. De vaccinatiecampagne is in België een absoluut succes.”

“We krijgen een veel luchtigere lente”, besloot de eerste minister. “We zullen vrijer zijn, het zal gemoedelijker en feestelijker zijn. Maar laat ons toch niet vergeten dat heel veel zaken afhankelijk zijn van ons eigen gedrag. Een aantal basisfreflexen, kleine maatregelen met grote impact, blijven belangrijk. Blijf maskers dragen bij kwetsbare mensen, ventileer zo goed en zo veel mogelijk en laat jezelf testen bij twijfel.”