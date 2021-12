Volgende week inspectie gepland in Huis aan Zee na klachten van personeel over wantoestanden

De Onderwijsinspectie en de Zorginspectie trekken volgende week samen naar het buitengewoon internaat ‘Huis aan Zee’ in De Haan, waar zorgwekkende situaties aan het licht gekomen zijn. De twee inspectiediensten zullen een grondige doorlichting doen, met onder meer aandacht voor de rechten van het kind, de pedagogische werking, de veiligheid en hygiëne, de aanwending van de middelen.

Na het artikel in de De Zeewacht over wantoestanden in Huis aan Zee laat het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts weten dat er volgende week een inspectie zal gebeuren in het internaat. Er zal een grondige doorlichting gebeuren van de werking. Ook bij het GO! wordt het signaal van het personeel ondertussen serieus genomen.

“We zitten hier in het algemeen met een organisatorische context die het moeilijk maakt. Er is ook een chronisch gebrek aan financiering en daarover zijn we al met de minister in gesprek”, klinkt het bij afgevaardigd bestuurder van het GO! Koen Pelleriaux. Die moeilijke context wordt gecreëerd omdat de IPO’s (Internaat met permanente openstelling) overgedragen worden van het departement onderwijs naar welzijn. Het GO! is al bezig met een eigen onderzoek na klachten over de werksfeer. “Via onze onderzoekscel kunnen personeelskwesties onderzocht worden.”

Opvallend bericht

De directeur van Huis aan Zee verstuurde vrijdagmiddag nog een opvallend bericht naar alle medewerkers met maar één boodschap voor haar personeel. “I won’t let you break me down”. De tekst was specifiek gericht aan “een aantal individuen in het IPO” Het werd verstuurd naar aanleiding van het artikel over de wantoestanden in het internaat in De Haan.

(LB)