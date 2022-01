Volgende stap in de richting van een nieuw complex op de Bruwiersite

Een van de topprioriteiten van het meerjarenplan van het gemeentebestuur is de vernieuwing van de site Bruwier. Het hangt samen met de afbraak van het Ichtegemse gemeentehuis. Om dat project te realiseren, werd 7,5 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting.

Dit bedrag moet voldoende zijn om de afbraak, nieuwbouw en groenaanleg te kunnen financieren. Volgens de voorlopige plannen, die al in oktober 2020 voorgesteld werden, zou de nieuwbouw 1.847 m² in beslag nemen en zouden er, naast voldoende fietsparkeerplaatsen, ook parkeerplaatsen komen voor 84 wagens. De voorlopige grondplannen voorzien er een een socio-cultureel centrum met een polyvalente zaal, het Lokaal Dienstencentrum en ook de diensten van het Sociaal Huis, met de Sociale Dienst en het Huis van Het Kind. Dit alles in voorlopige wijze, want de plannen moeten in de loop van dit voorjaar nog de goedkeuring krijgen van de gemeenteraad.

Geen sociale woningen

In de oorspronkelijke plannen was er ook sprake van een verdieping met sociale woningen. Dat idee werd na een eerste participatiemoment met de omwonenden in 2017 al afgevoerd. Er is dus duidelijk al veel langer sprake van de vernieuwing van de site, maar tijdens de vorige legislatuur bereikte men geen consensus over het project. Ook nu ligt in de gemeenteraad het project nog onder vuur. Met name de CD&V noemt het “een megalomaan project”. Een eerste stap in de realisatie van het nieuwe complex is overigens wel al achter de rug. Vorig jaar werden werken in het Administratief Centrum in Eernegem uitgevoerd om bijkomende diensten te kunnen huisvesten. Het zijn die diensten die nu hun uitvalsbasis hebben in het af te breken gemeentehuis. Het gaat over de diensten Ruimtelijke Ordening, Milieu en Technische Dienst.

Loket in sociale dienst

De verhuizing naar het AC in Eernegem is trouwens al opgestart. Zo is men al een tijdje bezig met het overbrengen van het archief. Voor de dagelijkse dienstverlening wordt er in de sociale dienst in de Koekelarestraat 5 wel nog een multifunctioneel en administratief loket geïnstalleerd waar de omwonenden met al hun vragen terecht kunnen.