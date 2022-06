Volgend jaar WK manillen in de Gaverhal

In februari van volgend jaar vindt het wereldkampioenschap manillen in Deerlijk plaats. De initiatiefnemers zijn al volop bezig met de voorbereiding van dat massa-evenement en lieten dat ook merken tijdens de jongste Midzomermarkt in het centrum.

Om Deerlijk en de rest van de wereld warm te maken voor dat WK manillen werd voor het gemeentehuis een kleinschalige, ludieke flasmob op touw gezet. “Op zaterdag 18 februari 2023 maken de beste manillers van onze planeet onder elkaar uit wie de nieuwe wereldkampioen wordt”, verduidelijkt schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken (CD&V). “De Gaverhal is de arena voor deze felbevochten strijd. Elke durver kan zijn geluk beproeven. Deerlijkenaren proeven mee voor 10 euro. De rest van de wereld kan zijn kans wagen in ruil voor 16 euro.”