Volgend jaar in de zomer misschien pop-uprestaurant in ‘t Capellehof in Rollegem-Kapelle

De kans is groot dat er tegen de zomer van volgend jaar een pop-up restaurant komt in de gewezen hoevewoning van ’t Capellehof middenin de dorpskom van Rollegem-Kapelle.

Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) maakte dat bekend tijdens de gemeenteraad in Ledegem. “Voor alle duidelijkheid: het wordt geen café of een zomerbar”, aldus de burgemeester.

Fractieleider Caroline Seynhaeve (Vooruit) vroeg naar de stand van zaken over de plannen om de gewezen hoevewoning te renoveren. “We zitten binnenkort samen met Monumenten & Landschappen”, zegt Bart Dochy. “Van Onroerend Erfgoed kregen we relatief weinig subsidies. We lieten een kostenraming maken voor een totale renovatie van de hoevewoning en zijn nogal geschrokken.”

Meerwaarde

“De kosten zijn te groot om de uitbating te laten renderen. De huurprijs zou te hoog zijn. We gaan zien welke subsidies we kunnen krijgen om de woning in orde te zetten. We willen het opfrissen op een aangename manier. Er is ruimte voor een restaurant in onze gemeente. In Rollegem-Kapelle is er geen.”

“We gaan die hoevewoning niet verkopen. Een pop-up zou een meerwaarde zijn voor het dorp; maar nogmaals: geen café of zomerbar, want we willen geen concurrentie voor de horeca. Het zit in de pipeline, maar we willen het niet forceren.”