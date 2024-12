Volgeladen vrachtwagen voor hulpactie ‘SOS Valencia’: “Ontroerd, dankbaar en megablij”

De hulpactie ‘SOS Valencia’ die werd opgestart door Greet Ravelingien, werd een groot succes. “Dankzij de inzet van velen kon er een volle vrachtwagen met aanhangwagen met bruikbare goederen naar Valencia vertrekken. Een oprechte dankjewel”, stelde de initiatiefneemster, die ondertussen weer al in Spanje vertoeft.

De verwoestende overstromingen en de gevolgen voor de slachtoffers in de Spaanse regio Valencia laten niemand onberoerd. Ook Greet Ravelingien niet.

Ze werkte lange tijd als logopediste in de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs De Sam in Deerlijk en begon in november 2019 aan een nieuw avontuur in Spanje. Samen met haar man Nicolaas Van der Wildt runde ze de vakantiewoning Casa Chispa in Velez-Blanco, maar nu werken ze samen voor de internationale verhuisfirma. Driescotrans SL.

“Het leed blijft enorm”, verduidelijkt Greet, die op een uurtje rijden van het getroffen gebied woont. De schade is niet te overzien. Er zijn veel doden en vermisten. Vorige week werden er nog twee kleine broertjes tussen de ravage gevonden. De kinderen gaan door een autokerkhof naar school. De bevoorrading van de winkels blijft een groot probleem.”

Vele helpende handen

“De situatie is echt precair. De nood is heel hoog. Ik vond dat het mijn plicht was om mijn steentje bij te dragen en heb dat gedaan door het opzetten van een inzamelactie. Vier dagen lang konden er bruikbare goederen worden binnengebracht in een opslagruimte in de Vichtestraat, die ter beschikking werd gesteld door een gastvrije eigenaar. Dankzij de vele helpende handen is het ons gelukt om alles te sorteren, in te pakken en klaar te maken voor transport. Een dikke merci aan mijn ‘dreamteam’ met vrijwilligers en de vele gulle schenkers. We zijn er uiteindelijk in geslaagd om een volle vrachtwagen met aanhangwagen, goed zowat 90 kubieke meter, naar Valencia te laten vertrekken. De vrachtwagen bevat vooral veel kledij, dekens, babyspullen, persoonlijke hygiëne en voeding. En ook aan de dieren wordt er gedacht. Ik ben ontroerd, gelukkig, dankbaar en megablij.” (DRD)