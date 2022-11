Volg de Rode Duivels op groot scherm in Hooglede en Gits

De resultaten van de Rode Duivels op het WK kan je ook in Hooglede en Gits op groot scherm volgen.

Ouderraad Kameleon van basisschool De Mozaïek toont in zaal Geitenhove de eerste twee groepswedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm. Op woensdag 23 november openen de deuren om 19 uur voor de wedstrijd België – Canada, op zondag is iedereen vanaf 13 uur welkom voor de partij tegen Marokko. De inkom is telkens gratis.

Ook in de cafetaria van Sporthal Ogierlande zijn de wedstrijden van de Belgen live te volgen. Voor de partij tegen Canada is er een speciale actie: vanaf een uur voor tot een uur na de wedstrijd kosten de pintjes 1,50 euro.

Jeugdhuis De Prik toont alle wedstrijden van de Belgen en in het weekend tijdens de normale openingsuren ook de andere wedstrijden. De kwartfinales, halve finales en grote finale worden ook uitgezonden. (JT)