Vol Staf Versluyscentrum in Bredene op kerstavond

Bijna 500 mensen hebben op kerstavond genoten van het samenzijn, een maaltijd en dans in het Staf Versluyscentrum. “Dit feest vond al voor de 44e keer plaats”, zegt Jens Vanhooren.

“De formule is al die jaren dezelfde gebleven. We nodigen alleenstaande 60-plussers en koppels ouder dan 60 jaar uit voor een gratis feest met nadien muziek”, zegt Jens Vanhooren.

Het was zijn vader (en ere-burgemeester) Willy die in 1977 startte met het feest dat een traditie is. 80 vrijwilligers waren in de weer om de mensen te bedienen en een gezellige kerstavond te bezorgen Ook burgemeester Steve Vandenberghe en de schepenen hielpen met de bediening “Volgend jaar wordt speciaal want dan bestaat ons initiatief jaar”, luidt het

(efo/grf)