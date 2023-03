Vol-au-vent smullen ten voordele van ‘t Piegoetje

Meisjeschiro ’t Piegoetje organiseert op zondag 19 maart een eetfestijn ten voordele van het jaarlijkse kamp. De Chiromeisjes serveren vol-au-vent met frietjes op hun eetfestijn. Er is ook een vegetarisch alternatief voorzien. Kaarten voor het smulfestijn kosten 16 euro en zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen 12 euro neer te tellen. Er is ook mogelijkheid tot afhalen. Voor 400 gram vol-au-vent betaal je 8 euro. “De volledige maaltijd wordt bereid door onze kampkoks”, klinkt het bij de leiding. “Er is ook een tombola voor zowel volwassenen als kinderen voorzien. Jeugdbewegingen die in uniform naar het eetfestijn komen, krijgen een gratis drankkaart vanaf 10 personen.” De opbrengst van het eetfestijn wordt aan het jaarlijkse zomerkamp besteed. Het eetfestijn van meisjeschiro ’t Piegoetje vindt op zondag 19 maart vanaf 11.30 uur plaats in zaal Blommenhof aan het Guido Gezelleplein. Meer info en inschrijvingen via evelien.geldof@hotmail.com. Op de foto zien we Michelle Dick, Marieke Platteeuw, Marie Vanhaelewyn en Liv Masschelein. (BCH/foto JCR)