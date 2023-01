VOK klinkt op het nieuwe jaar in De Veiling

Klinken op het nieuwe jaar is ook voor de inwoners uit de Nieuwe Koers in Oostende belangrijk. Daar hecht het bestuur van wijkvereniging VOK veel belang aan.

De receptie vond plaats op zondag 15 januari in Veiling De Kust. De dag voordien vond overigens ook al de VOK-quiz plaats. Nu bereidt VOK de rommel- en plantenmarkt voor. Ruim 100 standhouders weten de bezoekers op zaterdag 29 en zondag 30 april zeker met iets te bekoren.

Gedurende het bewuste weekend zijn de deuren van De Veiling aan de Pycke de ten Aerdelaan geopend tussen van 8 tot 18 uur. De toegang is gratis. Standhouders schrijven in via www.vokoostende.be/activiteit/tweedaagse-rommelmarkt. (BVO/foto PM)