Vogels spotten op natuurdomein De Hoge Dijken

De vogelkijkkaart om dieren te spotten op het natuurdomein De Hoge Dijken werd vernieuwd. Oudenburg startte tijdens de pandemie met een aantal leuke alternatieve doe-activiteiten. Daaronder ook een kaart met wandeling op het natuurdomein De Hoge Dijken en een vogelkijkkaart waarbij men de gespotte vogels kan leren kennen en aanduiden.

“De Roksemput heeft veel troeven. Er is een wandelpad van 3,2 km, vier kijkhutten en meerdere uitkijkpunten”, zegt schepen voor Dierenwelzijn Gino Dumon (Vooruit).

Vogels ontdekken

Het 52 hectare groot gebied is een paradijs voor vogelspotters en dankzij de vogelspotkaart kan nu ook iedereen de dieren ontdekken. De kaart kan opgehaald worden op het stadhuis, op het natuurdomein zelf, de bibliotheek, de sporthal en horeca-zaken in de Abdijhoeve. Via de stedelijke website kan de kaart ook gedownload worden. (EFO)