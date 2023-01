Vogelkweker Bart (64) wint zes gouden medailles op wereldkampioenschap: “Tijdens de kweek ben ik er 7 uur per dag mee bezig”

Deze week vindt de 70ste editie van het wereldkampioenschap Ornithologie plaats in het Italiaanse Napels. De uitslagen zijn sinds kort gekend en hobbykweker Bart Sabbe (64) uit Wakken telt maar liefst zes gouden medailles naast zijn naam. De gewezen slager en traiteur kweekte de afgelopen jaren zijn eigen kleurmutaties, en daar plukt hij nu de vruchten van. “Deze overwinning is de kroon op het werk.”

Voormalig kwaliteitsslager en cateraar Bart Sabbe, uit de Kapellestraat bij het centrum van Wakken, ontwikkelde op jonge leeftijd al een passie voor siervogels. Als twintiger begon hij zelf met fokken en nam hij deel aan verschillende tentoonstellingen. Met een drukke job en meerdere marathons per jaar, Bart richtte onder meer Joggingclub Mandeldal op, liet hij het hobbykweken 15 jaar voor wat het was. Maar na enkele blessures had hij opnieuw tijd om zich met zijn gevleugelde beestjes bezig te houden.

Sindsdien kweekt hij voornamelijk Europese siervogels en creëert hij kleurmutanten. “Ik doe het zeker niet voor het geld, dan had ik beter voor de duivensport gekozen”, zegt Bart. “Het kweken zelf vind ik gewoon echt plezant, daar ben ik enorm graag mee bezig. Je doet doorheen de jaren heel wat kennis op die je nadien kan toepassen om bepaalde mutaties te kweken. En op beurzen en tentoonstellingen ontmoet je lokale, maar ook internationale mensen met dezelfde passie.”

Het blijft een hobby, maar wel een waarmee hij flink zijn dagen weet te vullen. “Reken toch maar zo’n vier tot vijf uur per dag. Tijdens de kweek zelf ben ik tot zeven uur per dag bezig met mijn vogels. Dat lukt pas sinds mijn pensioen.”

Zes keer goud

De kennis en ambacht leggen hem geen windeieren. Deze week loopt de 70ste editie van het wereldkampioenschap Ornithologie in Napels. De wedstrijd telt zo’n 25.000 vogels uit alle hoeken van de wereld. Die worden in verschillende categorieën op diverse aspecten zoals vorm, kleur en postuur gequoteerd. Bart wist er maar liefst zes gouden medailles weg te kapen.

In de individuele klasse, waarbij er slechts één vogel kan winnen, behaalde Bart goud met de bruine botvink, de botvink Isabelle, de gele goudvink en de trompetwoestijnvink. In de categorie ‘stam’ won hij goud met de bruine botvink en de wilde kanarie. “Bij ‘stam’ moet je vier gelijke vogels hebben, en die moeten dan nog eens winnen. Dat is bijzonder moeilijk om te kweken en af te richten. De vogels moeten namelijk leren om rustig in de kooi te zitten en zich te presenteren. Ze moeten tonen hoe mooi ze zijn. Een klasse ‘stam’ winnen, is echt de kroon op het werk.”

Eigen gele goudvink

Zijn favoriet is de gele goudvink, waarmee hij ook goud behaalde. “Dat is een proces van jaren. Ik heb een mannelijke gele goudvink in mijn ras van wilde goudvinken gekweekt. Niet twee gele goudvinken gepaard, maar door de jaren heen een eigen ras en kleur ontwikkeld. Nu heb ik een geel-bruin-pastel goudvink, en die zijn fantastisch mooi.”