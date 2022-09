Voetreflexologie bij zaak Hom-A in Ruiselede

In de Groeneweg 11 in Ruiselede kan je vanaf nu terecht bij Annelore Van Speybroeck voor voetreflexologie in haar zaak Hom-A. De leerkrachte wil mensen op die manier begeleiden en ondersteunen. “Ik sta versteld van de relatie tussen de voeten en het menselijk welzijn.”

Annelore Van Speybroeck (41) is de mama van Kamiel (14) en Marie (13) en is lerares opvoedkunde aan de GO-secundaire school De Beuk in Aalter. Haar partner Jan De Vrieze is leerkracht lager onderwijs. Ze studeerde in 2004 af in de voedings- en dieetkunde en werkte 10 jaar in de voedselveiligheid. In 2014 begon ze de lerarenopleiding. Ze geeft nu al 7 jaar les opvoedkunde aan de jongeren van het derde tot zesde secundair. Ze houdt van fietsen, koken en een pluimpje badminton slaan, en is actief lid van het gemeentelijk feestcomité.

Holistische levensvisie

“Vanuit de ervaring in het onderwijs, voelde ik nog meer de drang naar begeleiding en ondersteuning van mensen. De zoektocht naar mezelf en een persoonlijk pad wakkerden de bewondering voor de holistische levensvisie aan. Zo kwam ik tot de opleiding voetreflexologie, die nu achter de rug is, samen met twee volle weekends vorming over klachten. En ik ben nu bezig met een driejarige opleiding, richting aromatherapie. Ik sta versteld van de relatie tussen de voeten en het menselijk welzijn in zijn geheel. Die fascinatie wil ik graag delen. Bij klachten als migraine, problemen met de spijsvertering, constipatie, gewrichtspijn, slapeloosheid, vermoeidheid, stress en depressie kan reflexologie de oplossing brengen. Het is een complementaire therapie en stelt geen medische diagnose. De behandeling is een drukpunttechniek op reflexzones in de voet. Het is de gehele, holistische manier van aanpak, zoals Hom-A, de naam van mijn site. Of ook: holistische massage Annelore. Bij klachten bekijk je de persoon in zijn totaliteit, zowel fysiek als mentaal, emotioneel en spiritueel.” Elke behandeling, die ruim één uur duurt, start met een gesprek over de hulpvraag van de klant en navraag naar de medische voorgeschiedenis en het verwachtingspatroon.

Evenwicht

“Zodra de klant ontspannen is, begint de bewerking van de drukpunten in de zenuwgevoelige voeten. Voetreflexologie is een visie, volledig geprojecteerd op de voeten. Met manuele drukpunttechnieken op de reflexzones. Het werkt stressreducerend en harmoniserend. We vervangen geen medische behandeling. Het is wel een aanvulling voor zelfgenezing en meer vitaliteit. De behandeling streeft naar evenwicht in het lichaam, zodat ziekte geen kans krijgt. Een preventieve ingreep, dus. Een geneesmethode die al eeuwen bestaat en steeds meer aan impact wint. Nog meer uitleg over alle aspecten van deze holistische aanpak is te vinden op mijn site, waar alles haarfijn en geordend is uitgelegd.”

Meer info of een afspraak maken via www.hom-a.be, 0478 87 62 48 of info@hom-a.be. Hom-A is gelegen in de Groeneweg 11 in Ruiselede. Afspraken kan je maken op woensdagnamiddag en -avond, donderdagavond, vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.