Voetgolfterrein aan het Vrijetijdscentrum

Voortaan kan iedereen zich, in de schaduw van het Vrijetijdscentrum, wagen aan voetgolf, een variatie op golf maar dan met een voetbal en grote holes. Vier holes werden aangelegd op een terrein dat voor elke Jabbekenaar vrij te betreden is. Wie wil spelen moet enkel een voetbal meebrengen

Voetgolf waait over van Nederland, waar op veel golfterreinen ook de mogelijkheid tot voetgolf is toegevoegd. In principe vraagt dit immers louter een aanpassing van de holes op zich. “Je ziet inderdaad dat er op veel golfterreinen ook voetgolf gespeeld kan worden, maar hier zijn we uiteraard niet gestart met de omvorming van een golfterrein. Wel worden dus op een gedeelte van het grasterrein vier holes voorzien voor voetgolf”, zegt sportbeleidscoördinator Gino Jonckheere.

Geluksfactor

“Het doel van het spel is zoals bij golf het parcours af te leggen in zo weinig mogelijk slagen. De slagen zijn nu stampen tegen een bal. Door de variatie van hindernissen en lengtes van banen is er een geluksfactor in het spel wat ervoor zorgt dat het niet zeker is dat de beste voetballer ook de winnaar is van het spelletje voetgolf.”

Investeringen

“Vroeger speelde de sportbeleidscoördinator voetbal, nu lijkt hij geïnteresseerd te zijn in golf. Vandaar dat we nu uitpakken met voetgolf”, lacht schepen van Sport Geert Depree. “Op het terrein aan de overkant van het sportcentrum bevinden zich vier holes. Op alle holes wordt afgetrapt vanaf de groene vlag. Het is de bedoeling om in zo weinig mogelijk trappen de bal vanaf de groene vlag in de hole (rode vlag) te krijgen. Het terrein is vrij toegankelijk, wie wil spelen moet enkel een voetbal meebrengen.”

Straks komen er nog investeringen in buitensport. De looppiste rond het Bogaertstadion wordt aangepakt. De piste in rode gemalen baksteen wordt vervangen door een tartanpiste. Aan het Vrijetijdscentrum zelf komt er een klim-, klauter- en evenwichtparcours. Ook het al aangekondigde multimovepad tot aan het Klein Strand wordt in het najaar aangelegd. (PA)