Voetbalveld Verloren Kost in Torhout is dringend aan herstel toe

“Het voetbalveld Verloren Kost is dringend aan herstel toe en de bijhorende accommodatie voldoet niet meer aan de hedendaagse behoeften.” Dat zei Eva Maes (N-VA) maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad. Schepen van Sport Pieter Billiet (CD&V) antwoordde dat het veld zo snel mogelijk weer speelklaar gemaakt zal worden.

Eva had het niet alleen over de slechte staat van het veld, maar ook over de krakkemikkige infrastructuur. “Op wedstrijddagen moeten de vier kleedkamers gedeeld worden door verschillende ploegen”, zei ze. “De vierde kleedkamer heeft zelfs geen douche en bij het terrein zijn er maar twee toiletten aanwezig. Voor de jeugdploegen van SK Torhout die er spelen, is dat totaal ontoereikend. Hoe kunnen jullie de toekomst van deze voetbalclub garanderen? Liefst 82% van de leden zijn Torhoutse kinderen.”

Voorlopig uitwijken naar andere velden

“De vierde kleedkamer werd in samenspraak met het SK-bestuur in de zomer van 2024 gecreëerd”, reageerde schepen Billiet. “Er werd meteen bij gezegd dat douchen daar niet mogelijk zou zijn, waarmee de bestuursleden akkoord gingen.”

“Het voetbalveld werd na vorig seizoen volledig heraangelegd, maar helaas liep het aan de zijkant van het terrein mis. Daar werd tijdens de werkzaamheden een te ondiepe drainagebuis stuk gemaakt, met alle gevolgen van dien. In combinatie met de vele regenval zorgde dat voor wateroverlast. De voorbije maanden werd daarom samen met SK Torhout naar oplossingen gezocht door de club tijdelijk elders speelkansen te geven: op de voetbalvelden van Wijnendale, ‘t Rozeveld en het sportstadion Benny Vansteelant. Dit gebeurde in een goede verstandhouding met KM Torhout.”

Drainage volgens de regels van de kunst

“Sinds vorige week is het droger en wordt er werk gemaakt van het slepen van het veld om het zo snel mogelijk weer bespeelbaar te krijgen. Intussen informeren we ons over de heraanleg van de drainage volgens de regels van de kunst. Die werkzaamheden zouden onmiddellijk na het seizoen uitgevoerd kunnen worden.”

“Het terrein krijgt ook een professionele robotmaaier. Die moet ervoor zorgen dat de grasmat er steeds perfect gemaaid bij ligt. Het is in elk geval onze bedoeling om voetbalclub SK Torhout alle kansen te geven om de werking maximaal te ontplooien.”