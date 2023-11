Voetbalveld aan Torhoutse Steenveldstraat slecht bespeelbaar

Raadslid Inge Perquy (N-VA) kaartte tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond de slechte staat aan van het stedelijke voetbalveld aan de Steenveldstraat op de wijk Driekoningen. Ze polste naar de plannen van het stadsbestuur om de toestand te verbeteren, ook van de bijhorende accommodatie.

Door de overvloedige regen van de voorbije weken ligt de grasmat er slecht bespeelbaar bij. De jeugdploegen van SK Torhout die er hun trainingen hebben en hun wedstrijden betwisten, dienden noodgedwongen een aantal keer uit te wijken naar het kunstgrasveld op het stedelijk sportstadion Benny Vansteelant. “Al die jonge spelers verdienen optimale omstandigheden om hun sport te beoefenen”, zei Inge.

Uitbreiden met extra kleedkamers kan niet

“Het voetbalveld aan de Steenveldstraat is een natuurgrasveld”, reageerde schepen van Sport Joost Cuvelier (CD&V). “Dus is het logisch dat het er na de zondvloed die we al geruime tijd kennen, niet altijd even goed bijligt. Van zodra het wat droger is, zal er extra aandacht besteed worden aan het zorgvuldig rollen en slepen van de grasmat.”

“Wat de accommodatie betreft: de kleedkamers zijn sober en eenvoudig. Op het domein mogen er geen werkzaamheden gebeuren die een omgevingsvergunning vereisen. Uitbreiden met extra kleedkamers kan dus niet. Schilder- en opfrissingswerkzaamheden zijn wel mogelijk.”