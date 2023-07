Voetbaltoernooi King’s Cup ter ere van Simon schenkt 8.000 euro aan vzw ‘t Schildpad en OverKop

De tweede editie van King’s Cup vond eind mei plaats en dat was met 300 deelnemers en een 750-tal aanwezigen opnieuw een mooi succes. De opbrengst gaat weer naar initiatieven die mentaal welzijn bij jongeren ondersteunen. Vzw ‘t Schildpad en het Poperingse OverKop-huis mochten elk 4.000 euro in ontvangst nemen. De volgende editie van King’s Cup staat op 11 mei 2024 gepland.

King’s Cup is een voetbaltoernooi op de sportzone van Poperinge ter ere van Simon ‘The King’ Dequeker. De jongeman besloot op 6 februari 2018 zijn eigen leven te nemen. Simon overleed drie dagen later. Vorig jaar werd het voetbaltoernooi King’s Cup voor het eerst georganiseerd en dat werd een groot succes. Het toernooi wordt georganiseerd door een groepje vrienden van Simon, samen met zijn ouders Marianne en Freddy.

320 bakken bier

De tweede editie van King’s Cup vond plaats op 20 mei. “In het totaal hadden we wat meer dan 300 deelnemers, we waren enkele weken op voorhand volledig volzet. We schatten dat we op onze piek met zo’n 750-tal aanwezigen – deelnemers – bezoekers – waren. Een groot succes dus. We kregen heel veel positieve commentaren dat we een stap vooruit gezet hebben met King’s Cup”, vertelt Ewoud Laleeuw (26), die King’s Cup helpt organiseren.

“Met het bier alleen zaten we dit jaar aan 320 bakken. Dat is ongeveer een equivalent van zo’n 42-tal vaten en dat terwijl we eveneens nog heel wat andere alternatieven waren zoals wijn, rosé, hommelbier, Kasteelbier Rouge…. De afterparty was eveneens een groot succes waarbij heel wat supporters en sporters tot de laatste minuut bleven zingen, dansen en springen. Dit allemaal in een zeer gezellige, aangename, gemoedelijke sfeer. Kop om middernacht ging de muziek uit en verliet iedereen het sportcomplex”, zegt Ewoud.

Goede doelen

Ook dit jaar gaat de opbrengst van King’s Cup integraal naar het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor het Poperingse OverKop-huis in de Komstraat werd gekozen, dat is een plek waar jongeren ongedwongen binnen en buiten kunnen lopen. Ook vzw ’t Schildpad werd gekozen, een psychotherapiepraktijk en vzw die zich inzet voor het emotioneel en mentaal welzijn van jongeren in Poperinge. “Zowel ‘t Schildpad als het OverKop-huis mochten elk 4.000 euro in ontvangst nemen”, aldus Ewoud.

“De hele organisatie kijkt terug op een meer dan geslaagde editie. We zijn al onze medewerkers, partners en deelnemers/bezoekers enorm dankbaar voor dit mooie gebeuren en kijken uit naar de volgende editie op 11 mei 2024.”