Voetbalster Tessa Wullaert aangesteld tot ereburger van Wielsbeke: “Deze erkenning plaats ik bovenaan”

Voetbalster Tessa Wullaert (29) werd woensdagavond aangesteld tot ereburger van de gemeente Wielsbeke. Wullaert verzamelde tijdens haar carrière al titels, bekers, drie Gouden Schoenen en één Gouden Sparkle. “Maar deze erkenning plaats ik bovenaan”, zegt ze.

“Eindelijk”, begon burgemeester Jan Stevens (CD&V) zijn speech. “Eindelijk kunnen we Tessa huldigen. De erkenning was al eerder beslist, maar de huldiging werd enkele keren uitgesteld door corona. Tessa heeft al een fantastische carrière achter de rug en is een echt uithangbord voor onze gemeente. Daarom verdient ze de titel van ereburger op amper 29-jarige leeftijd”, klonk het.

Tessa Wullaert zelf was in de wolken met de huldiging. “Ik apprecieer het enorm dat mijn thuisgemeente me op de voet volgt. Ik schat deze erkenning heel hoog in. André Demedts is ook ereburger van de gemeente en die leeft in Sint-Baafs-Vijve in alles voort.”

Lint en kunstwerk

“De erkenning wil dus zeggen dat ik wel iets betekend heb voor de gemeente en dat zullen de burgers nog lang meedragen”, meent ze. Tessa kreeg een lint en een kunstwerk gemaakt door Joseph Mortier. Hij bracht Tessa vroeger vaak naar trainingen.

Vader Franky Wullaert is heel trots op haar dochter. Volgens hem heeft Tessa er alles voor gedaan om zo ver in het voetbal te raken. “Iedere ouder wil dat de kinderen hun talenten zo goed mogelijk ontwikkelen. Bij Tessa was dat voetbal, want dat zat in de genen.”

Vierde Gouden Schoen

“We hadden het in het begin niet verwacht, maar stelselmatig werd duidelijk dat Tessa talent had: eerst haar eerste profcontract, vervolgens een eerste wedstrijd voor de nationale ploeg en zo ging de bal aan het rollen.” Dagelijks zet ze zich in om zichzelf naar een hoger niveau te tillen. “Ze wil altijd meer doelpunten maken of meer assists geven, dus die vierde Gouden Schoen zal er ooit wel nog van komen”, besluit hij.