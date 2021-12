Voetbalclub SV Moorslede pakt opnieuw uit met Borrelbox

Net als vorig jaar lanceert voetbalclub SV Moorslede naar aanleiding van de eindejaarsperiode een borrelbox. “Na het succes van vorig jaar werken we nu ook terug samen met de lokale handelaars”, aldus bestuurslid Dieter Decroy.

Kaasjes, grillworst, nootjes, chips, picon of een flesje cava. Ook dit jaar stelt voetbalvereniging SV Moorslede terug een borrelbox samen. “Vorig jaar deden we dat voor het eerst in aanloop naar de eindejaarsperiode. De verkoop werd een immens succes. Door de coronacrisis zijn er activiteiten weggevallen die de voorbije jaren geld in de clubkas brachten. De verkoop van de borrelbox is een waardig alternatief”, aldus Dieter Decroy van SV Moorslede. Borrelboxen kunnen besteld worden via dieterdecroy@svmoorslede.be.

Ondertussen loopt alles op wieltjes bij SV Moorslede. Het eerste elftal doet het goed en ook de jeugdwerking draait op volle toeren. “We hebben een grote instroom van jeugdspelers bij de U6 en U7. Heel wat spelers van ons eerste elftal zijn doorgestroomd vanuit onze eigen jeugd.” SV Moorslede kan sinds enkele maanden gebruik maken van een kunstgrasveld. “Dat betekent toch een serieuze verbetering van onze accommodatie. Tijdens de wintermaanden kan er gewoon door gevoetbald worden, terwijl onze velden er vroeger rond deze periode erg modderig bij lagen.”

Kelder met kleedkamers

De aanleg van het kunstgrasveld betekende een eerste fase van de verbeteringswerken aan de accommodatie van SV Moorslede, het aanpakken van de kelder staat ook nog op de agenda. De gemeente voorziet daarvoor geld voor volgend jaar.