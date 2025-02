Voetbalclub KFC Damme gaat helmen voor jonge doelmannen actief promoten: “Veiligheid gaat voor”

Voetbalclub KFC Damme zet een belangrijke stap in de bescherming van haar jonge doelmannen. De club zal het dragen van een keepershelm actief promoten binnen de jeugdwerking.

“Keepers lopen een verhoogd risico op hoofdletsels door botsingen met spelers, ballen of doelpalen. Een keepershelm kan helpen om zware hoofdletsels, zoals hersenschuddingen of schedelbreuken, te voorkomen. Moderne helmen zijn licht en speciaal ontworpen om schokken te absorberen zonder het zicht of de beweeglijkheid te beperken. Bij KFC Damme willen we actief bijdragen aan de veiligheid van onze spelers en hen de beste omstandigheden bieden om hun talent verder te ontwikkelen”, legt voorzitter Vincent Goemaere het initiatief uit.

Berichtje van Sammy Bossut

Lucas Vandevelde, keeper van de KFC DAMME U21-ploeg, mocht als eerste zijn FULL90 keepershelm ophalen bij Absolute Teamsport Brugge en heeft er positieve ervaringen mee. “Na een paar dagen voel je die helm al niet meer zitten. Ik heb al enkele ongevallen gehad, waardoor ik de meerwaarde ervan inzie. Keeper Sammy Bossut die doorgaans zelf een keepershelm draagt tussen de palen, stuurde mij een supermooi bericht, en dat heeft me helemaal gerustgesteld. Ik vind het niet erg. Sommigen vinden het eventjes grappig in het begin, maar je bent het snel gewoon! Veiligheid gaat voor”, aldus Lucas.

Naast Lucas krijgen ook de andere jeugdkeepers de kans om een helm te passen en zelf te ervaren wat het verschil is in comfort en bescherming. Dit initiatief kadert binnen het beleid van KFC Damme om de veiligheid van de spelers te garanderen en blessures zoveel mogelijk te vermijden. (MM)