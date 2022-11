Voetbal, een winterfeest?

Weet jij ondertussen al uit het hoofd wie de drie tegenstanders zijn van onze Rode Duivels in de groepsfase van het wereldkampioenschap voetbal? Dan mag je jezelf al bijna een voetbalkenner noemen.

Want stellen dat het grootste voetbalfeest van het jaar nog niet echt leeft in ons land, is een understatement. Deze week is onze Belgische voetbaltrots vertrokken richting Qatar, maar veel supporters zullen hen niet volgen. De dure prijzen in tijden van economische crisis in combinatie met de dubieuze reputatie van het land doen Belgische voetbalfans massaal afhaken.

En ook in eigen land lijkt het niet meteen storm te lopen. Verschillende WK-dorpen worden geannuleerd en ook in Ieper wordt de capaciteit van het WK-dorp voor de eerste groepswedstrijd – komende woensdagavond tegen Canada – aangepast. Er is in zaal Fenix plaats voor 1.000 toeschouwers, maar wellicht wordt zelfs de helft niet gehaald.

Overal waar grote schermen komen, is het bang afwachten hoeveel volk er komt opdagen

Ook in andere steden en gemeenten worden her en der grote schermen voorzien, maar omdat daar niet met tickets of reservaties gewerkt wordt, is het bang afwachten hoeveel volk er zal opdagen. Vooral voor organisatoren, die hun schouders onder deze projecten zetten om wat leven in de brouwerij te brengen, een spijtige zaak. Zij rekenen op een knalprestatie van Onze Jongens tegen Canada om zo toch het vuur wat aan te wakkeren. De volgende groepswedstrijd – tegen Marokko – wordt op een zondagnamiddag gespeeld. En dan wordt vooral ook gekeken richting gezinnen met kinderen.

Van WK-koorts is absoluut nog geen sprake, maar bij ons thuis lopen wel al twee kleine Duiveltjes rond. Sint en Piet hadden voetbaltruitjes mee in de zak. Als Kevin De Bruyne en co straks voor een doelpuntenkermis zorgen tegen de Canadezen, zal de koorts misschien toch gaan stijgen en mogen WK-dorpen wél de volledige capaciteit voorzien. We hopen er met zijn allen op.

Oh ja, de derde tegenstander in de poulefase is… Kroatië.