Voertuigbouwer Mol Cy is slachtoffer van cyberaanval

Het bedrijf uit Sleihage sloot recent nog een overeenkomst met Defensie.

Nadat de stad Antwerpen en ook Diest slachtoffer werden van een cyberaanval, raakte bekend dat alle telefoon- en mailverkeer plat ligt bij voertuigbouwer Mol Cy. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Dat zou al zo zijn sinds vorige week woensdag. De toegangspoorten voor de arbeiders zouden niet meer automatisch open gegaan zijn, en uit alle printers rolde eenzelfde boodschap. Zowel in de hoofdvestiging in Sleihage als de vestiging in Kachtem werd er alarm geslagen. “Meteen hebben we alles losgekoppeld van het netwerk en contacteerden we de autoriteiten”, vertelt co-CEO Lieven Neuville aan HLN.

De Griffon wordt geassembleerd in Sleihage, met behulp van Frankrijk. © GF

In mei raakte bekend dat het bedrijf een overeenkomst had gesloten met de Franse groep Nexter voor de levering van 382 VBMR-Griffons, gepantserde tanks die geleverd worden aan Defensie. De Franse groep helpt in de eindassemblage. De productiestart daarvoor is gepland voor midden 2024 en zal lopen tot eind 2030. De voorbereidingen daarvoor worden nu al getroffen met de bouw van een extra werkplaats. Voor deze opdracht worden 25 extra werknemers aangeworven. Data over dat order zou niet gelekt zijn, waardoor het bedrijf geen gevoelige info kwijt is.

Er wordt nu hard gewerkt om alle computers vanuit back-ups terug op de rails te krijgen. Nieuwe opdrachten blijven voorlopig on hold staan. Het bedrijf hoopt tegen volgende week weer volledig te kunnen draaien.