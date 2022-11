Voedselvraag bij De Doorgang stijgt (nog) niet

Door de stijgende energieprijzen is het voor sommige mensen moeilijker om deze maand rond te komen. De vrijwillige dienstverlening Vincentius Tielt – De Doorgang staat in voor vrijwillige dienstverlening en helpt hulpbehoevenden onder meer met voedselpakketten. Daar merken ze nog geen stijgende vraag.

“We hadden met de stijgende energieprijzen verwacht dat de vraag ging stijgen”, zegt Dirk Van Buren, voorzitter van De Doorgang. “Maar momenteel blijft het aantal hulpbehoevende gezinnen op hetzelfde peil van 140. Rond de periode van maart dit jaar merkten we wel een stijging door de oorlog in Oekraïne. We krijgen momenteel ook dertig Oekraïense gezinnen over de vloer”,

20 mensen

Het vele logistieke werk gebeurt door ongeveer twintig mensen. “We stellen zelf de voedselpakketten samen en elke dinsdag van de eerste week van de maand en iedere woensdag van de derde week van de maand reiken we de pakketten uit aan de mensen. Voor Sinterklaas krijgen de kinderen een cadeautje dankzij een gift van een gulle sponsor”, aldus Dirk Van Buren.

Ook gezinnen uit Dentergem en Wingene doen een beroep op de voedselbedeling van de Tieltse dienstverlening. (LVC)

Als particulier kan je ook altijd een gift doen via de website www.sint-vincentius-westvlaanderen.be/nl/conferenties/vincentius-tielt-de-doorgang.