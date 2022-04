Voedselverspilling Oostendse centrale keuken met 40 procent gedaald

Stad Oostende startte begin 2021 een actie om voedselverspilling tegen te gaan. De resultaten zijn spectaculair. Tegen 2030 zou een daling van 50 procent gehaald moeten worden, maar in amper een jaar tijd werd dat streefdoel al bijna gehaald.

Een derde van het voedsel dat wereldwijd geproduceerd wordt, verdwijnt in de afvalbak. Soms tijdens het productieproces, het vervoer en in de winkel, maar ook dikwijls in de keuken of op ons bord, doordat we bijvoorbeeld niet alles opeten wat we opdienen. In haar eigen centrale keuken wil Stad Oostende nu bekijken war voedsel precies verloren gaat. Daarom werd begin 2021 een actie opgestart om voedselverspilling tegen te gaan.

Betere afspraken

De centrale keuken van Oostende verdeelt 1.400 maaltijden in het ziekenhuis, de ontmoetingscentra, de kinderdagverblijven en de woonzorgcentra. Een eerste meting werd gedaan in maart 2021. Daaruit werd duidelijk welke acties ondernomen konden worden. Voorbeelden zijn meer nauwkeurige afweging en afstemmen van de porties, specifiek op maat van de doelgroep. Maar ook betere afspraken maken rond afwezigheden en maaltijdbevraging in bijvoorbeeld kinderdagverblijven en het ziekenhuis.”

Daarnaast wordt er door de Stad gerichter aangekocht en werd een nieuw systeem van stockbeheer uitgedokterd. De resultaten zijn verbluffend: 40 procent minder voedselverspilling in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee wordt maar liefst 50.000 euro uitgespaard en wordt 112 ton CO2 uitstoot vermeden.