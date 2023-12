Voedselbedeling ’t Netje krijgt een ruimere locatie

Voedselbedeling ’t Netje zal binnenkort van een grotere locatie gebruik kunnen maken in het Spiegelpark. De gemeenteraad zette daarvoor unaniem het licht op groen.

“Het voedselbedelingspunt ’t Netje werd op 20 oktober 2016 opgestart”, verduidelijkt schepen van Sociale Zaken Louis Vanderbeken (CD&V). “Deze vzw stelt zich tot doel het kosteloos verstrekken van levensmiddelen aan minderbedeelden, meer bepaald zij die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Deze levensmiddelen kunnen zowel food- als non-foodproducten omvatten. De voedselbedeling vindt wekelijks plaats op donderdag in de vooravond.”

“De vraag om een grotere locatie leeft al enkele jaren en die vraag was ook helemaal terecht. Het aantal inwoners dat recht heeft op voedselhulp is de jongste jaren sterk toegenomen: van gemiddeld 126 inwoners per maand in 2018 naar gemiddeld 256 inwoners in oktober 2023. Het spreekt voor zich dat de ruimte van 98 vierkante meter die we op vandaag inhuren in het Spiegelpark, heel erg krap is geworden.”

“We hadden al verschillende pistes onderzocht, maar tot nu toe was dat zonder resultaat gebleven… Tot Francis Deknudt, die constructief met ons meedacht, een mooi aanbod deed net naast de huidige locatie. We zijn de verantwoordelijken van het Spiegelpark alvast heel dankbaar voor hun ‘sociaalvoelendheid’. De extra ruimte is 158 vierkante meter groot en zal bijkomend ingehuurd worden. Dat betekent dat we voortaan een totale oppervlakte van 256 vierkante meter ter beschikking hebben.”

“De extra ruimte zal ons in de mogelijkheid stellen om te evolueren van een voedselbedeling naar een sociale kruidenier met meer keuzevrijheid voor de klanten”, vult voorzitter van vzw ’t Netje Kaat Olivier aan. “’t Netje zal samen met de gemeente Deerlijk de verdere inrichting bepalen. We hopen in het voorjaar van 2024 van start te kunnen gaan met de nieuwe werking.” (DRD)