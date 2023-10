Voedselbedeling Op ‘t Spoor bestaat tien jaar: “Aantal klanten is meer dan verdubbeld”

Dankzij Jacqueline en Lucienne Deryckere kon Lions Club Ieper-Poperinge in 2013 een pand kopen voor de voedselbedeling in de Grachtstraat. Tien jaar later is Op ’t Spoor voor steeds meer onfortuinlijke mensen in Ieper en omstreken een welgekomen ruggensteun, met ondertussen meer dan 160 klanten die iedere vrijdag in de rij staan voor hun voedselpakket.

Dat de voedselbedeling een onderkomen vond in de Grachtstraat heeft ze te danken aan Jacqueline en Lucienne Deryckere, twee ongehuwde dames die kippen kweekten. “Het waren pientere zakenvrouwen die door hun goed beleid een fortuin hadden opgebouwd”, vertelt voorzitter Marc Maertens van vzw Deryckere. “Zo komt het dat zij bij hun overlijden onder meer de Lions club Ieper-Poperinge per legaat enkele honderdduizenden euro’s schonken. Deze fondsen moesten volgens hun uitdrukkelijke wens uitsluitend besteed worden aan sociale werken in Ieper. Onze Lions Club besliste een nieuwe vzw op te richten om het geld te beheren, de vzw Deryckere.”

“Oekraïners maken het grootste deel van ons cliënteel uit”

Deze vzw besteedde het geld aan twee initiatieven. Enerzijds de tweejaarlijkse prijs Deryckere voor een bijzonder sociaal project. Anderzijds werd besloten om een pand te kopen in de Grachtstraat voor de huisvesting van de voedselbedeling. Omdat dit pand langs het spoor lag, kreeg de voedselbedeling de naam Op ’t Spoor. “We begonnen destijds met de voedselbedeling in een klein lokaaltje in de Boomgaardstraat, daarna verhuisden we naar het vroegere politiecommissariaat in de Rijselstraat”, vertelt voorzitter Marleen Coutigny. “Maar dat was toch sukkelen en behelpen. Toen we in juni 2013 hier achteraan het Perron onze eigen stek kregen, viel het meer in z’n plooi.”

Sterke stijging

Tien jaar later is de voedselbedeling Op ’t Spoor alom bekend. Een vijfkoppig bestuur en een veertigtal medewerkers, allemaal vrijwilligers, leiden alles in goede banen. “De grootste verandering in die tien jaar is toch het aantal klanten dat een beroep doet op onze hulp”, vertelt Katrien Durnez. “In de beginjaren ging het om maximum 80-tal klanten per week, nu zijn het al een 160-tal per week met piekmomenten tot 180 per week, meer dan een verdubbeling. Vooral de laatste jaren zagen we een sterke stijging. Begin juli 2021 kwamen 109 gezinnen langs, begin januari 2023 was dat al gestegen naar 129 gezinnen en nu dus ruim 160.”

Lions Club Ieper-Poperinge organiseerde onlangs een lustrumviering om de vrijwilligers en medewerkers van de voedselbedeling te bedanken. © EF

“Toen we begonnen, was er maar één keer in de maand bedeling”, pikt Marleen Coutigny in. “Nu werken we al jaren met twee groepen die om de twee weken komen. Anders zouden de wachtrijen veel te lang worden. Sinds kort zijn we nu ook tweewekelijks open op woensdagmorgen, dat is dan eerder voor gezinnen met baby’s of mensen die slecht te been zijn. De andere woensdag doen we de leveringen aan huis, die eveneens sterk zijn toegenomen de laatste tijd.”

Ander profiel

Ook het profiel van de klanten is veranderd. “In de beginjaren hadden we meer klanten uit Oost-Europa, de Balkan, Rusland…”, gaat Katrien Durnez verder. “Nu zien we steeds meer klanten met niet-Europese roots, vooral uit Afghanistan, Syrië, Palestina, Somalië en Eritrea. Sinds de oorlog in Oekraïne hebben we ook een grote groep Oekraïense klanten. Met een 70-tal gezinnen maken ze op vandaag het grootste deel van ons cliënteel uit. Het gaat dus vooral om allochtonen, maar we hebben zeker ook landgenoten die het om een of andere reden – ziekte, tegenslag, echtscheiding… – moeilijk hebben.”

De voedselbedeling kan op vandaag rekenen op de hulp van een vijftigtal vrijwilligers. “Zij halen dagelijks de voedingsproducten op, stockeren het voedsel, doen de administratie, verwelkomen van de klanten, onderhouden contacten met externe diensten zoals het OCMW”, vervolgt Katrien. “Door de constante stijging van het aantal klanten hebben we ook steeds meer vrijwilligers nodig om het allemaal georganiseerd te krijgen.”

“Dat is niet evident”, vult Marleen aan. “Het probleem is vooral om vrijwilligers te vinden met het juiste profiel. Velen beseffen niet hoe zwaar het vrijwilligerswerk is bij ons. Ze denken dat het eventjes in de winkel staan is, maar het gaat om veel meer dan dat.”

Symbolische bijdrage

De voedselbedeling vindt iedere week plaats op vrijdag van 11 uur tot 17 uur. De klanten betalen een symbolische bijdrage. Die is in september gestegen van 3 euro naar 5 euro per winkelbeurt, en van 4 euro naar 7 euro voor thuislevering. “Met deze bijdrage en sponsoring wordt extra voeding aangekocht: vooral eieren, groenten en fruit. Hiermee wordt ook gas, elektriciteit, water en alle kosten betaald om alles vlot en veilig te organiseren”, vervolgt Marleen. “Doordat we steeds meer klanten hebben, merken we bijvoorbeeld wel dat de melk op raakt, wat toch een cruciaal voedingsmiddel is. We zullen moeten sponsors zoeken om opnieuw een palet te kunnen aankopen.”

Sinds november 2022 huist Zorgnetwerk Ieper in het aanpalende pand met Lokaal Dienstencentrum De Wissel. “Die samenwerking verloopt vlot. Zorgnetwerk Ieper zorgt voor een warm onthaal tijdens de wachttijd met een drankje en hapje, gezelschapsspellen, ondersteuning bij bijvoorbeeld gsm-gebruik… De klanten uit het buitenland hebben er ook de mogelijkheid om Nederlands te oefenen. Dat is wel een grote meerwaarde.”