Voedselbedeling Kerit wordt sociale kruidenier

Een groep vrijwilligers van voedselbedeling Kerit bezocht de sociale kruidenier in Bredene. Het is namelijk de bedoeling dat ook Oudenburg overschakelt naar een sociale kruidenier.

“Met de sociale kruidenier willen we instaan voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft”, zegt schepen van Welzijn Romina Vanhooren. Er was in het verleden al een sterke werking met voedselbedeling De Lage Drempel Kerit in LDC Biezenbilk.

Nu wordt een samenwerkingsakkoord tussen de stad en Kerit opgezet om de werking door te trekken naar een sociale kruidenier. “Voordelen zijn dat we met de sociale kruidenier ruimere openingstijden kunnen aanbieden en eerder zoals een winkel kunnen werken. Dat betekent dat producten aan gereduceerde prijzen zullen worden aangeboden aan de klanten van het sociaal huis. Op het kasticket zullen ze ook de reële prijzen vermeld zien, waardoor de gebruikers de echte waarde van de producten zullen kennen en dus ook geresponsabiliseerd worden”, legt Romina Vanhooren nog uit.

“Ook het aanbod willen we verruimen, door onder meer de Pamperbank op deze locatie aan te bieden of tweedehandsproducten zoals kledij en speelgoed van het Huis van het Kind”, klinkt het nog. De opening van de sociale kruidenier, die in de vroegere zaak Dewachtere komt, is voorzien op 7 november.

Wie wil meewerken als vrijwilliger bij de sociale kruidenier kan altijd contact opnemen via het mailadres socialedienst@oudenburg.be.