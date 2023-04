Voedselbank zoekt dringend nieuwe schenkers

De West-Vlaamse Voedselbank trekt aan de alarmbel. Voedselbedrijven brengen steeds minder voorraad, terwijl de vraag sterk gestegen is. Daarom zijn ze dringend op zoek naar nieuwe schenkers. “We zijn blij met alles”, klinkt het vanuit hun uitvalsbasis in Kuurne.

Het is vrij kalm in de opslagplaats van de West-Vlaamse Voedselbank in Kuurne. Verantwoordelijke Claudette Haverbeke hoeft ons niet eens te wijzen op een aantal lege rekken. Het is pijnlijk duidelijk dat de aanvoer van levensmiddelen verminderd is en dat terwijl de vraag nog nooit zo groot was. Van maandag tot donderdag kunnen officiële instellingen langsgaan in de voormiddag. In de namiddag worden er vooral producten opgehaald in heel West-Vlaanderen met eigen vrachtwagens. Veel mensen denken bij een voedselbank aan een soort ingerichte garage, waar mensen met een plastic zak kunnen langskomen, maar in werkelijkheid heeft dit meer weg van een groothandel. “Er zijn 84 verenigingen en een 30-tal OCMW’s die bij ons komen aankloppen”, aldus Claudette, een van de veertigtal vrijwilligers die er actief is. “We bedienen zo heel West-Vlaanderen, van Knokke tot diep in de Westhoek.”

Op hun beurt komen zo’n 20.000 mensen aankloppen bij die verenigingen die armoede bestrijden. “Vorig jaar waren er dat nog 17.500”, zucht Claudette. “Een stevige stijging dus.” In totaal ging er vorig jaar 2,75 miljoen kilo voedsel de deur uit, een getal dat vrij gelijklopend is met andere jaren, maar de organisatie vreest dat dat aantal dit jaar niet gehaald zal worden.

Trouwe schenkers

Het zijn moeilijke jaren voor de voedselbanken er zijn er negen in ons land en de reden hoeven we niet ver te zoeken. Het is wat experts een perfecte storm noemen. “Toen de coronacrisis uitbrak, konden veel voedselbedrijven hun stock niet kwijt, dus kwamen ze naar hier. We zijn geen enkele dag gesloten geweest. We hebben toen zelfs rekken moeten bijzetten. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat veel voedselbedrijven gingen nadenken over efficiëntie en zo hun stock afbouwden. In plaats van hun stock op te bouwen, werken ze nu meer op bestelling. Wat logisch is natuurlijk, want we willen uiteraard geen pleidooi voor verspilling houden.”

Maar de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat die lijn van afslanken werd doorgetrokken. Leveranciers leverden plots een pak minder. Het aantal palletten daalde dan ook gevoelig.

“Al blijven de schenkers ons gelukkig wel trouw. West-Vlaanderen telt veel voedingsbedrijven, zoals Alpro, en ook diepvriesgroentenbedrijven zoals Bonduelle. Maar het wordt moeilijk.”

geen subsidies

Ook al omdat hun eigen kosten flink gestegen zijn. Er is in de opslagplaats van de voedselbank een energievretende koelruimte en de vrachtwagens die de producten ophalen, rijden niet bepaald op water. Bovendien ontvangen ze ook geen subsidies. Regelmatig ontvangen ze wel financiële steun via giften of serviceclubs.

Daarnaast is er nog een extra zorg. De Europese Unie verplicht elke lidstaat elk jaar een budget vrij te maken om basisproducten aan te kopen. Dat gaat van conserven, melk en ontbijtgranen tot koffie. “Alleen wordt dat budget volgend jaar verminderd met een kwart. We maken ons daar grote zorgen over. Daarom zoeken we nieuwe schenkers. Wie overschotten heeft, mag ons altijd contacteren. Alle goederen moeten voldoen aan de reglementering van het FAVV. Ook drank is welkom, maar geen alcohol. Soms krijgen we ook eens kuisproducten binnen. Je kan er wel je boterham niet mee beleggen, maar voor veel gezinnen is dat een grote kost en dus ook welkom. Voor voedselbedrijven is het interessant om met ons samen te werken, want je bespaart de kost uit om de producten te vernietigen én je bent ook duurzaam bezig.”

“Het is overigens een groot misverstand dat wij enkel producten stockeren die dicht bij de vervaldatum aanleunen. In veel gevallen zijn de producten nog maanden goed, maar hebben ze vaak net te weinig comfortabele marge voor de warenhuizen. Qua schenkingen verwachten we overigens ook geen 20 palletten, voor alle duidelijkheid. Iemand die pakweg een pallet paaseitjes over heeft, kan ons veel plezier doen.” Daarmee beantwoordt ze meteen ook de vraag wat de vrijwilligers drijft om verder te werken met niet bepaald hoopgevende vooruitzichten. “Elke vrijwilliger die hier werkt, doet dat met volle overtuiging. En als we dan eens een grote partij of extra leverancier binnenkrijgen, dan is onze dag meteen goed.”

Wie een donatie wil doen, of meer wil weten, kan contact opnemen met de West-Vlaamse Voedselbank in Kuurne. Meer info via 056 72 88 74 of info@foodbankswvl.be. Financiële giften kunnen via rekeningnummer BE02 0682 1093 7540.