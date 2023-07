Voedselbank Langemark blij met schenking pampers door Kiwanis Ieper: “Gezinnen in nood van 8 naar 64”

Met de schenking van 500 euro aan pampers door Kiwanis, dames van Vauban, kan de voedselbank Langemark weer heel wat gezinnen met kinderen een duwtje in de rug geven. De vrijwilligers van de voedselbank zagen de laatste jaren het aantal gezinnen aanzienlijk stijgen en zijn dan ook dankbaar voor elke steun die ze krijgen. “Onlangs kregen we nog 250 kilogram aardappelen van een onbekende weldoener”, vertelt Maddy Bouden.

Yvette Vergote begon in 1996 met de voedselbank vanuit haar woning op de Madonna. Toen Yvette ziek werd nam Daniël Vanlerberghe de fakkel over. “We zijn gestart met 7 of 8 personen, nu zitten we aan 64 gezinnen die we helpen”, vertelt Daniël, die bijgestaan wordt door een 15-tal andere vrijwilligers. “We zitten onder de koepel van de Sint-Vincentiusvereniging. Daardoor zijn de vrijwilligers verzekerd.”

Schenkingen

“We zaten bij Yvette in een varkensstal met onze voorraden”, vertelt Maddy Bouden. “Dan zijn we verhuisd naar het oude rusthuis, maar toen de sociale dienst van daar ook vertrok naar de nieuwbouw hadden we geen verwarming meer. Nu zitten we ongeveer twee jaar in De Gilde. Onze ingang is bij café Comeback. Eén keer per maand komt de vrachtwagen van de provinciale voedselbank in Kuurne, maar we gaan ook zelf naar Kuurne met onze eigen wagens om droge producten op te halen. Vaak krijgen we daarbij ook steun van de vrachtwagen van de technische dienst.”

De bedeling is altijd op de eerste woensdag van de maand. “De laatste jaren is het aantal mensen dat een beroep doet op ons opvallend gestegen”, vervolgt Maddy Bouden. “We hadden verwacht dat we al in de coronajaren een stijging gingen zien, maar die is er vooral gekomen het jaar erop. Ondanks het stijgende aantal gezinnen krijgen we alsmaar minder vanuit Kuurne. We krijgen gelukkig ook wel schenkingen van lokale bedrijven. Zo krijgen we diepvriesgroenten van Dejaeghere en Greenyard Frozen, broden van Tiebrood en spaghettisaus van ‘t Buskantje.”

Soms komen de schenkingen uit onverwachte hoek. “Iemand heeft 250 kilogram aardappelen besteld bij een landbouwer om uit te delen aan de voedselbank. Die landbouwer kwam ze hier afzetten. We weten niet wie het was. We moeten het ook niet weten, maar we zijn wel heel dankbaar. Normaal gezien kunnen we nu voort tot Nieuwjaar”, zegt Maddy. “Bij zulke schenkingen doet mijn hart een sprongetje. Ik heb daar echt voldoening van als ik zo’n telefoontje krijg, zoals onlangs van De Markthoeve dat ze druiven te veel hebben en dat we ze mochten komen halen. We hebben niet zoveel en het is dan tof als je eens iets extra kan geven.”

Tweedehandswinkeltje

Vorige week kwam er nog zo’n verrassende schenking. Kiwanis Ieper kwam langs met voor 500 euro aan pampers. “Het kind staat centraal bij ons en alle organisaties die kinderen helpen en steunen proberen wij een duwtje in de rug te geven”, vertelt Melitta Debergh van Kiwanis. “Onze sociale kas spijzen we door acties zoals de pralineverkoop met valentijn. Meestal steunen we vaste projecten, zoals Te Goare en De Walhoeve, maar nu is het de eerste keer dat we een schenking doen aan de voedselbank in Langemark. We deden dat ook omdat Langemark-Poelkapelle een van de enige gemeenten is die zelf geen serviceclub heeft.”

Maddy Bouden geeft ook nog mee dat de voedselbank begonnen is met een tweedehandswinkeltje. “Dat zit vooraan, maar we moeten daar nog een vast stramien in hebben met vrijwilligers. Voor een symbolische euro of twee euro kan je daar tweedehandskleren kopen. Ook voor de voedselbank zelf vragen we symbolisch 2 euro aan de mensen. Daarmee kunnen we dan bijvoorbeeld koffie aankopen. Het OCMW bepaalt of mensen mogen komen naar de voedselbank.” (Tom Gheeraert)