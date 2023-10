Voedselbank Kuurne zoekt dierenvoer

Iedereen heeft al gehoord van de Voedselbank, maar dat er ook een Dierenvoedselbank bestaat, is minder bekend. Zes jaar geleden richtten Jennifer Dobbelaere en Pascal Taveirne de Dierenvoedselbank Zuid-West-Vlaanderen op uit liefde voor dieren. Momenteel maken 150 gezinnen er gebruik van.

Dierenvoedselbank Zuid-West-Vlaanderen telt 13 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om ook dieren te voorzien van voeding wanneer hun baasjes het financieel wat moeilijker hebben. Oprichters Jennifer Dobbelaere en Pascal Taveirne zien hun voedselbank elk jaar groeien. “Nadat ik zelf een moeilijke periode in mijn leven had doorgemaakt, besloot ik iets terug te doen voor dieren”, vertelt een gedreven Jennifer.

“Mensen die aankloppen bij onze vzw en kunnen aantonen dat ze financiële problemen hebben, bijvoorbeeld met een attest van het OCMW, kunnen een beroep doen op de Dierenvoedselbank. Vooral baasjes van honden en katten maken gebruik van onze diensten. Daarnaast hebben we ook een beperkte voorraad voeding voor vogels, knaagdieren en kippen beschikbaar.”

Vrijwillige giften en donaties

“Onze dierenvoedselbank draait voornamelijk op vrijwillige giften en donaties van enkele dierenzaken die voeding schenken waarvan de houdbaarheidsdatum bijna verstreken is. Daarnaast proberen we ook geld in te zamelen via eigen acties, zoals een koekjesverkoop.”

De voedselbank kan altijd extra donaties gebruiken en roept dierenliefhebbers dan ook op om ongeopende zakken dierenvoer in te leveren. “Op verschillende plaatsen in Zuid-West-Vlaanderen hebben we inzamelbakken staan waar mensen ongeopend dierenvoer kunnen achterlaten. Door gewijzigde regelgeving mogen we immers geen geopende zakken dierenvoeding of zelfgemaakte porties meer uitdelen, wat soms betekent dat er minder baasjes geholpen kunnen worden.”

De vrijwilligers achter de Dierenvoedselbank Zuid-West-Vlaanderen zijn Claudia Bams, Kevin Vandromme, Pascal Taveirne, Jennifer Dobbelaere, Cindy Van Herpe, Cindy Himpe, Emma en Guy Hochedez, Geert Roobroek, Wivine Vermeulen, Kelly Depoorter en Fabio Ballegeer.

(BRU)