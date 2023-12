Voedselbank De Stamper ziet aantal gebruikers, maar ook giften dalen: “Belangrijk dat mensen blijven sponsoren”

Nu de effecten van de corona- en energiecrisis wat aan het wegebben zijn, is het aantal mensen dat bij voedselbank De Stamper in Izegem aanklopt in dalende lijn. Een positieve evolutie, maar daartegenover staan de nog steeds stijgende voedselprijzen. Het betekent dat een hulppakket noodgedwongen minder groot is, terwijl ook het aantal giften is gedaald en daar zit gek genoeg ook De Warmste Week voor iets tussen.

Wie het minder goed heeft in onze samenleving kan al twintig jaar een beroep doen op de vrijwilligers van voedselbank De Stamper op het Patersdomein. Vroeger gebeurde dat via klassieke voedselbedelingen, maar begin 2022 vervelde het initiatief tot sociale superette.

“Mensen kunnen daarbij zelf met een winkelkar voor een bepaald bedrag producten kiezen, wat het voor hen een aangenamere ervaring maakt”, vertelt voorzitster Christine Vanden Avenne, die het voorbije jaar de fakkel overname van stichter Pol Dewulf. “We hebben een paar pittige jaren achter de rug. Eerst was er corona en daarna kwam de oorlog in Oekraïne, met als gevolg dat de energieprijzen enorm zijn gestegen. We zagen dat vorig jaar terug in onze cijfers. Begin 2021 hielpen we nog 323 mensen, eind december 2022 klom dat naar 520. Op vandaag merken we gelukkig een daling. Nu helpen we nog 411 personen, verdeeld over 168 gezinnen. Elk gezin kan hier maandelijks één keer langskomen. Voor kinderen voorzien we maandelijks een extra noodpakket. Hun aantal zagen we dalen van 237 in 2022 naar 182 op vandaag.”

Alert blijven

Dat De Stamper minder mensen moet helpen juicht ze uiteraard toe, maar toch moeten ze alert blijven om iedereen goed genoeg te kunnen helpen. “De voedselprijzen staan nog steeds historisch hoog”, vertellen vrijwilligster Griet Vangheluwe en secretaris Carine Perneel. “De waarde van een voedselpakket is nog even groot, maar door de hoge prijzen bestaat ze uit minder producten en dat is natuurlijk een spijtige vaststelling. We moesten al 5.000 euro meer betalen voor extra voeding dan andere jaren. Komt daarbij dat ook het aantal giften – die toch onze levenslijn zijn – het voorbije jaar gedaald zijn. In 2022 hadden we een eenmalige meevaller. Het aantal giften steeg van 50.000 naar 60.000 euro, omdat iemand voor zijn begrafenis had gevraagd geen bloemen te sturen; maar een gift aan ons te doen.”

“Zonder vrije giften is het moeilijk om iedereen te kunnen blijven helpen”

“Op vandaag staat dat bedrag op 40.000 euro. Het is misschien raar om te zeggen, maar we voelen dat De Warmste Week dit jaar rond kinderarmoede draait. Mensen zijn geneigd om één van die goede doelen van dat initiatief te sturen. We begrijpen dat natuurlijk ergens, maar het betekent dat wij over iets minder middelen dan andere jaren beschikken omdat niet iedereen meerdere goede doelen steunt. We kunnen gelukkig ook terugvallen uiteraard op onze vaste sponsors, waaronder enkele bedrijven en serviceclubs, maar toch willen we uitdrukkelijk nog een oproep lanceren om vrije giften te geven. Zonder die hulp is het moeilijk om iedereen te kunnen blijven helpen.”

Proefproject

Gelukkig is er ook nog goed nieuws voor De Stamper. “Er loopt momenteel een proefproject van de Midwestgemeentes, waarbij verse voeding van een supermarkt dagelijks met een koelwagen van de stad Izegem tot bij ons wordt gebracht. Het gaat om producten die binnen drie tot vier dagen vervallen, maar die wij zeker nog kunnen geven aan wie ze nodig heeft. Speciaal voor dat project kregen we een grote frigokast om al die producten in te bewaren”, aldus Christine. “Tot 22 december loopt ook nog een actie in de lokale lagere scholen, waarbij leerlingen, leerkrachten en directie voedsel in boxen kunnen stoppen. Al die kleine beetjes helpen, maar een vrije gift is zeker nog welkom.”