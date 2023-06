VOC Opstap is op zoek naar reisvrijwilligers

VOC Opstap, de vzw die ondersteuning in de vrije tijd organiseert voor iedereen die er nood aan heeft en vooral actief is in Midden-West-Vlaanderen, is op zoek naar reisvrijwilligers. Dankzij de steun van de Warmste Week kan de vzw vijf extra meerdaagse vakanties organiseren voor (jong)volwassenen. Om die reisjes te begeleiden, is VOC Opstap nog op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers.

VOC Opstap kan door de steun van De Warmste Week haar reisaanbod uitbreiden en (jong)volwassenen de kans geven om op reis te gaan, want laten we eerlijk zijn, niet iedereen heeft de mogelijkheid om er even tussenuit te gaan. “Financiële drempels zijn de meest gekende reden, maar er zijn nog andere factoren die een rol spelen. Zo hebben sommigen geen weet van wat er allemaal bestaat of waar ze terecht kunnen met hun vragen. En dan hebben we het nog niet over de toegankelijkheid van middelen”, zegt de organisatie. “Tickets bestellen via de laptop of smartphone? Een valies en handbagage? EHBO-koffer? Vervoer? GPS? Voldoende kledij? Niet iedereen voldoet aan de basisbehoeften om op vakantie te kunnen vertrekken.”

Vrijwilligers gezocht!

De organisatie, die activiteiten organiseert voor personen met een ondersteuningsnood in Roeselare en Tielt, heeft plannen om in 2023 vijf extra meerdaagse vakanties te organiseren voor (jong)volwassenen. Reisjes met bestemmingen als De Panne, Limburg, de Ardennen, de Champagnestreek en Parijs staan op de agenda, want die kwamen na een bevraging bij de deelnemers als favorieten uit de bus.

Om die weekends te begeleiden, is VOC Opstap nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Hoewel deze vrijwilligers geen vergoeding ontvangen, zullen ze wel beloond worden met een glimlach van de deelnemers en een gratis reis.

“We zoeken nog reisvrijwilligers die onze deelnemers willen ondersteunen bij het organiseren en beleven van een vakantie. Als vrijwilliger help je met het organiseren van inspraakmomenten, het ondersteunen van de deelnemers bij het uitwerken en uitvoeren van de vakantie, het houden van een terugkommoment en zo meer. Een ruim én plezant takenpakket! Natuurlijk kan je als vrijwilliger ook aansluiten bij de vrijwilligersvergaderingen en op ons vormingsaanbod. Dit allemaal met ondersteuning van een medewerker van VOC Opstap.”