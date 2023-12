VOC Beernem op zoek naar nieuwe centrumverantwoordelijke

Manu Pottin ruilde het vogelopvangcentrum van Beernem in voor een nieuwe job. Hij loodste het VOC vier jaar lang door een aantal uitdagende periodes en kiest nu voor een job in het onderwijs.

Wie de voorbije vier jaar op bezoek ging in het vogelopvangcentrum aan Bulskampveld in Beernem, sprak er ongetwijfeld met Manu Pottin. Nadat hij 16 jaar lang voor Sealife werkte, landde hij vier jaar geleden in Beernem. “Daar hebben we mooie dingen kunnen verwezenlijken”, vertelt Pottin.

“Het is een heel uitdagende job, maar je krijgt er zoveel voldoening van”

De man met Franstalige roots kiest nu voor een job in het onderwijs, waar hij Franse les zal geven. “Vanuit mijn roots was die keuze evident, al blijf ik actief met dieren omgaan. In bijberoep blijf ik bezig met vissen, iets waar ik mee startte toen ik stopte bij Sealife.”

In die vier jaar loodste Pottin het vogelopvangcentrum door uitdagende tijden. De werking die voor een groot deel rust op vrijwilligers laten doorlopen tijdens de coronacrisis, was er alvast een van. “Mensen gingen toen meer op stap aangezien ze thuis waren door corona. Daardoor werden steeds meer zieke vogels en dieren gevonden, waardoor wij er meer binnen kregen. In 2020 vingen we met het centrum 4.000 dieren op, dat waren er 500 meer dan een jaar eerder. Het waren heel drukke tijden.”

Fysiek stevig werk

Volgens Pottin was de tijd rijp om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. “Ik ben niet meer zo jong en de job in het vogelopvangcentrum is heel fysiek. Ik werkte 20 jaar lang in de dierensector, soms tot laat ’s nachts. Dat is stevig en begint te wegen. Toch kon ik altijd werken met een fijn team. Samenwerken met vrijwilligers is uitdagend en vraagt veel communicatie, maar achteraf krijg je er veel voldoening van. Eigenlijk vormen we een hecht team van mensen die zich hard inzetten voor dieren. Daar wil ik hen dan ook uitgebreid voor bedanken”, besluit Pottin.