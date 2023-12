Bij de Vrije Middelbare School werd plechtig een nieuw schoolgebouw ingehuldigd.

In de Blekerijstraat is van het begin van het schooljaar een nieuwbouw met vier grote klaslokalen en twee wetenschapslabo’s in gebruik genomen. Door de groei van de school kon dit project met een grote subsidie gerealiseerd worden. Een panelgesprek met oud-leerlingen en met de architect, aannemer en directie ging het bezoek aan de nieuwbouw en de gesmaakte receptie vooraf. (PS/foto SB)