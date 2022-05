VMS-leerlingen uit de bol met Gers Pardoel tijdens Stressfactor

Dinsdagnamiddag genoten alle VMS-leerlingen van een gratis concert van achtereenvolgens Idle Days, 5napback en Gers Pardoel. Leerlingen én leerkrachten zongen en dansten mee op een zonovergoten speelplaats voor de VMS-sporthal.

Het popevent Stressfactor kon twee jaar geleden en verleden jaar niet doorgaan wegens corona maar afstel was in deze zeker geen uitstel. “Het is al de derde keer dat Stressfactor naar de VMS komt”, lacht directeur Nele Goethals. “De vorige edities waren steeds gekoppeld aan een specifieke viering zoals de school die x aantal jaar bestond of een viering van de directeur. Nu dragen we het festival op aan onze leerlingen. We willen hen bedanken voor hun moed en doorzettingsvermogen in twee moeilijke jaren. Er was bijna niets mogelijk voor hen en toch zijn ze elkaar blijven steunen, zijn ze blijven studeren en hebben ze doorgezet.”

“Het mentaal welzijn vinden we zeer belangrijk in de VMS en we willen dat bereiken vanuit een positieve insteek. Gewoon samenzijn, samen vieren en elkaar ondersteunen. En die insteek staat het schoolse presteren heus niet in de weg. En dat het Stressfactorfestival toevallig samenvalt met het LGBTQ-moment is natuurlijk ook mooi meegenomen.”

En de leerlingen? Ze zongen luidkeels mee en schreeuwden zich schor.