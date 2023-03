Vluchteling Bazali uit Roeselare krijgt na 7 jaar eindelijk goed nieuws: “Ik mag blijven”

Afgelopen week kreeg Bazali Mohammadi (27) goed nieuws te horen. In januari getuigde Bazali uit Afghanistan bij de Krant van West-Vlaanderen hoe hij als vluchteling geen papieren kreeg, omdat zijn vriendin nog studeerde terwijl hij wel al werk had gevonden. Maar heeft Baz eindelijk goed nieuws: “Na zeven jaar werd mijn asielvraag eindelijk goedgekeurd. Ik had het helemaal niet verwacht en kan het zelf nog niet geloven.”

Bazali Baz Mohammadi (27) vluchtte zeven jaar geleden van Afghanistan naar België, omdat hij zijn zus wilde beschermen, die verplicht werd om te trouwen, maar waarop hij toen bedreigd werd. Op 9 november 2015 arriveerde hij in ons land. Zeven jaar later is Baz goed geïntegreerd, spreekt hij vlot Nederlands en heeft hij zelfs werk gevonden als verpleegkundige in woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Ardooie, een sector die de extra handen zeker kan gebruiken.

De papieren van Baz raakten maar niet in orde. “Zijn asielvraag werd steeds afgekeurd en zijn voorlopige verblijfsvergunning werd ingetrokken, omdat zijn vriendin Karen uit Staden nog studeert. Voor de Dienst Vreemdelingenzaken maakt het niet uit of Baz zelf geld verdient, maar moet zijn partner over voldoende middelen beschikken om hem te onderhouden en als studente is dat niet zo. Een absurde denkwijze”, vertelt Alexander Loobuyck, de advocaat van Baz.

Goed nieuws

Maar nu mag Baz gerust zijn. “Bij stad Roeselare kreeg ik te horen dat mijn asielaanvraag, die ik opnieuw had ingediend werd goedgekeurd. Dat wil zeggen dat ik mag blijven en dat ik ook zonder probleem kan verder werken in het woonzorgcentrum, iets wat ik echt graag toe. Nu krijg ik als vluchteling een A-kaart, een tijdelijk verblijfsrecht van vijf jaar, een hele opluchting”, vertelt Baz. Pas na die vijf jaar kan Baz een verblijfsrecht van onbeperkte duur krijgen.

“Jullie interview werd veel gedeeld en er werd zelfs een petitie gestart, dan kwam er eindelijk schot in de zaak”

“Ik ben erg verrast en had totaal niet verwacht dat het nu zo snel zou gaan. Zeven jaar heb ik gevloekt en telkens geprobeerd om me te bewijzen. Iedere keer opnieuw duurde het lang voor ik duidelijkheid kreeg. En nu met jullie interview in de krant is er eindelijk schot in de zaak gekomen. Veel mensen hebben het artikel gedeeld en er werd zelfs ook een petitie gemaakt! Ik zal er samen met mijn vriendin en haar familie een glaasje op heffen. En deze week heb ik mijn rijbewijs gehaald, dubbel reden om te vieren dus”, lacht Baz.