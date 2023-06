Vlotkamp strijkt voor derde keer neer in Polderwind

Vlotkamp startte al op 26 mei en heeft volgens Tobias Knockaert ook nu weer zijn start niet gemist. “Het eerste weekend was meteen volzet, en voor de rest van de zomervakantie ziet het er veelbelovend uit. Vooral de weekends zijn hier felbegeerd, die zitten nu al bijna allemaal vol”, klinkt het.

De glampingformule van Tobias en zijn vriendin Kika, die ook Boomkamp organiseren in Ryckevelde, lijkt dus na drie edities een blijver. “We hebben daar wel even schrik voor gehad: zou het concept na corona nog wel aanslaan? Er zijn in die periode heel wat nieuwe initiatieven opgestart, dichtbijvakanties waren toen enorm in trek. Maar er zijn ondertussen ook al veel van die initiatieven weer opgedoekt”, aldus Tobias.

De formule van Vlotkamp – overnachten in een van de acht tentjes op het water die enkel bereikbaar zijn per kajak – blijft dan ook een uniek gegeven.

“Jonge koppels, maar ook gezinnen met kinderen blijven voor ons een populaire doelgroep. Met een kajak naar een vlot varen om daar te overnachten: voor kindjes is dat iets heel avontuurlijks”, glimlacht Tobias. “Onze gasten komen vooral uit de ruime omgeving, maar ook van iets verder. Nederlanders ontdekken bijvoorbeeld graag nieuwe dingen, hebben we al gemerkt. We hebben onze vlotten dit jaar overigens aan de ketting gelegd, want vorig jaar zijn er drie op drift geslagen. Daarvoor hebben we toen zelfs een duikteam moeten optrommelen.”