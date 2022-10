VLM herstelt defecte toiletten aan parking Aanwijs in Beernem na de herfstvakantie

Op vraag van provincieraadslid Isabelle Vandenbrande (N-VA) worden de defecte openbare toiletten aan de vernieuwde onthaalpoort Aanwijs van provinciedomein Bulskampveld hersteld. De Vlaamse Landmaatschappij die vorig jaar instond voor de herinrichting van de druk gebruikte parking, beloofde om na de herfstvakantie de nodige herstellingswerken uit te voeren.

Eind september van 2021 werd Het Aanwijs ingehuldigd als nieuwe toegangspoort. De druk gebruikte parking beschikt nu over een pleintje met zit- en picknickbanken en een gebouw met sanitaire voorzieningen en infoborden. “Jammer genoeg is het gebouw met de openbare toiletten al enkele maanden buiten werking. Daarom staan er twee tijdelijke sanitaire cabines waarvan de afvoerbuizen dwars door de mooie patio lopen. Dit is uiteraard geen zicht en een blamage voor het provinciebestuur”, fulmineert raadslid Isabelle Vandenbrande.

Vandenbrande drong er tijdens de provincieraadszitting van 27 oktober 2022 op aan om het euvel snel op te lossen. Met succes want het provinciebestuur nam intussen contact op de Vlaamse Landmaatschappij die instond voor de herinrichting van het Aanwijs. De VLM zal de defecten na de herfstvakantie herstellen.