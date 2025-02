Vlinders als blijvend herdenkingssymbool voor sterrenkinderen op Centrale Begraafplaats in Assebroek

Sinds 2018 kunnen levenloos geboren kinderen een naam en een voornaam krijgen. Deze kindjes worden ‘sterrenkinderen’ genoemd. Op de Centrale Begraafplaats in Assebroek werd een serene herdenkingszone ingericht.

De zone bestaat uit een rust- en bezinningsplek, een begraafzone, een urnezone en een strooiweide. Er is ook de mogelijkheid om een vlinder te plaatsen in de begraaftuin of aan de gedenkwand in de strooiweide. De verschillende zones zijn met elkaar verbonden door een wandelpad en worden gekenmerkt door een cirkelvormig gedenkmonument in cortenstaal.

Ouders die een vlinder willen laten plaatsen, kunnen dit aanvragen via de dienst Overlijden van Stad Brugge, een begrafenisondernemer of de pastorale dienst van het ziekenhuis.