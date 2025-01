Vliegverkeer op Belgische luchthavens kan hernemen: “Onze absolute prioriteit was de veiligheid”

Het computersysteem van luchtverkeersleider skeyes is donderdag rond 16 uur opnieuw operationeel. Dat betekent dat het vliegverkeer op de Belgische luchthavens kan hernemen, al zal dat wel geleidelijk zijn.

“We are back in business”, zegt skeyeswoordvoerder Kurt Verwilligen. “Het systeem is opnieuw operationeel en is stabiel. Het vliegverkeer kan gradueel heropstarten.” Het vliegverkeer in het door skeyes beheerde luchtruim (tot 7.500 meter hoogte) was donderdag rond 15 uur stilgelegd door een technisch probleem bij het computersysteem dat skeyes gebruikt.

“Onze absolute prioriteit was de veiligheid”, zegt Verwilligen. “Daarom was de eerste keuze om het luchtruim leeg te maken en de vliegtuigen die in de lucht waren, af te leiden” naar omringende landen. Vliegtuigen die op een van de Belgische luchthavens klaar stonden om te vertrekken, moesten aan de grond blijven. Vluchten die boven de 7.500 meter over België gaan, konden wel doorgaan. Die worden gecontroleerd door de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol.