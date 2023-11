Vliegtuig met 45 ton hulpgoederen voor Gaza vertrekt vanuit Oostende: eerste vlucht vanop Belgische luchthaven

Een vliegtuig met aan boord 45 ton aan humanitaire hulp vertrekt dinsdag rond de middag vanop de luchthaven van Oostende. Het is het achtste vliegtuig dat via een Europese luchtbrug noodhulp naar Egypte vliegt, en het eerste dat vanop een Belgische luchthaven opstijgt. De komende weken volgen zeker nog meer vluchten, zegt het departement humanitaire hulp van de Europese Commissie, DG ECHO.

De vlucht vanop Oostende bevat vooral medische hulp, maar ook een deel noodvoeding, zegt Commissiewoordvoerder Tom De Smedt. De Europese Unie betaalt de kosten voor de verschillende vluchten. Europees commissaris voor Crisishulp Janez Lenarcic was dinsdag in Oostende ter plaatse.

320 ton hulp in acht vluchten

De voorbije weken kwam regelmatig kritiek op het feit dat de hulp van de internationale gemeenschap maar heel druppelsgewijs Gaza bereikt. De Europese hulp zou wel vlot Gaza bereiken, hoort de Commissie van de partners ter plaatse. “Het zijn nog altijd veel te weinig vrachtwagens, en maar een fractie van wat in vredestijd de grens oversteekt”, zegt de woordvoerder.

Via de acht Europese vluchten werd in totaal voor 320 ton humanitaire hulp geleverd.

Nog meer vluchten

De komende weken volgen mogelijk nog meer vluchten met Europese noodhulp vanuit Oostende. “Het is een interessante locatie, onder andere voor medisch materiaal”, zegt De Smedt. “Wat betreft vliegslots is Oostende ook iets flexibeler dan de grote luchthavens: bij zulke operaties wordt vaak last minute gepland.”

De Commissie wijst er verder nog op dat de Europese humanitaire hulp enkel via geregistreerde humanitaire organisaties wordt verstrekt, zoals VN-agentschappen, internationale ngo’s en organisaties zoals het Rode Kruis. Die partnerorganisaties moeten voldoen aan de “hoogste standaarden”.

Los van de materiële steun levert de Europese Commissie ook financiële hulp.