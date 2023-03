Vliegerfanaat Ivo uit De Haan wil traditie doorgeven: “In elke kustgemeente een ‘vliegerdag’ zou mooi zijn”

Ivo Van Olmen heeft al van in zijn kindertijd een passie voor vliegeren. Met ‘Ivo Kite Designs’ runt de 61-jarige Hanenaar tegenwoordig zelfs een klein thuisbedrijfje waarmee hij eigen creaties in de markt zet, workshops en vliegermeetings organiseert. Hij pleit voor een jaarlijkse ‘vliegerdag’ in elke kustgemeente. “Tradities zijn er tenslotte om doorgegeven te worden”, klinkt het.

Onlangs vond in OC ’t Kasteeltje in Zandvoorde een workshop ‘vliegeren voor iedereen’ plaats. Initiatiefnemer was Ivo Van Olmen, die onder de teamnaam True Colors Kites ook deelneemt aan internationale vliegermeetings. Zijn motto: create to make your ideas fly – vrij vertaald: geef je ideeën vleugels.

“Iederéén heeft er in de kindertijd weleens plezier aan beleefd: een vlieger oplaten, heeft iets magisch. Maar er zijn weinig mensen die weten hoe leuk het is om ze ook zelf te ontwerpen”, aldus Ivo, zijn leven lang al gefascineerd door vliegers. “Ik ben opgegroeid op de buiten, tussen de maïs en de tarwe: graanvelden zo ver het oog reikte. Als kind ging ik daar vaak spelen met een zelfgemaakte vlieger van papier. Later, toen ik een jaar of zestien was, zag ik op een dag een mooi hobbyboekje liggen in de bibliotheek van Wommelgem. Daar stond ook het adres in van een winkel die écht vliegermateriaal verkocht.”

Van d’oede garde

Ondertussen woont Ivo samen met zijn vrouw Jasmijn al twintig jaar aan de kust. “Mijn vrouw is Oostendse, ik heb haar – hoe kan het ook anders – via het vliegeren leren kennen”, glimlacht Ivo. “Ze werkte toen bij Didak, de organisatie achter het jaarlijkse kitefestival in Oostende dat spijtig genoeg al acht jaar niet meer bestaat. Vliegeren is stilaan iets van d’oede garde aan het worden: jongeren kennen het nog wel, alleen doen ze het zelf niet meer.”

Onder het motto ‘zien vliegeren, doet vliegeren’ komt Ivo met zijn vlieger-vrienden geregeld samen op het strand. Ze halen dan hun hart op aan die vergeten kunst. “In het weekend van 25 en 26 maart kan je ons in actie zien tijdens het ‘lentevliegeren’ in Zeebrugge; op 9 april, 29 en 30 juli organiseren we een vliegermeeting op het strand van Nieuwpoort en op 10 en 11 juni staan we in Westende. Bredene is er nu recent ook nog bijgekomen. Daar vind je ons op zaterdagen 8 juli en 5 augustus ter hoogte van de Hippo Beach”, aldus Ivo, die pleit voor een jaarlijkse vliegerdag in élke kustgemeente. “Tradities zijn er tenslotte om doorgegeven te worden”, klinkt het.

Nostalgisch gevoel

Volgens Ivo is het vliegeren ergens in Azië ontstaan: daar beschikte men al vroeg over zijde en bamboe. “Duizenden jaren wordt er al gevliegerd, ‘vechtvliegeren’ (waarbij het erop aankomt met je vlieger het touw van de tegenstander door te snijden, red.) is in veel Aziatische landen zelfs een nationale sport”, weet hij. Zelf tovert Ivo met zijn vliegers een glimlach op menig gezicht. “Zo’n wapperende vlieger geeft een instant happy gevoel: mensen associëren het met hun kindertijd, met zon, zee en vakantie. In mijn tijd deden we dat zo, komen ze dan vertellen. Vliegeren heeft iets nostalgisch”, aldus Ivo.

Onder de noemer ‘True Colors Kites’ neemt hij deel aan internationale vliegermeetings. “Graveline, Boulogne-sur-Mer, Bray-Dunes,… Aan de Noord-Franse Opaalkust leeft de vliegersport nog meer dan bij ons – misschien doordat ze daar veel meer plaats hebben op het strand?” oppert Ivo. “Al heeft Zeebrugge ook wel een ideaal vliegerstrand. Zelfs met aflandige wind kan je daar je vlieger oplaten.”

Duizenden vliegers zijn er al door Ivo’s handen gegaan. “Schildpadden en kwallen, inktvissen, orka’s en dolfijnen. You name it.” Andere vliegers zijn dan weer geometrische hoogstandjes. Zoals de ‘circoflex’. “Toen ik er eens in Zandvoorde zo eentje opliet, kwam er plots een Fransman naar me toe gestapt die al een uur aan het zoeken was waar dat ‘vliegend gat’ vandaan kwam”, glimlacht Ivo.

Soms doet hij er maanden of zelfs jaren over om een bepaald model te perfectioneren. “Want het zit ‘m vaak in de details: de touwtjes iets te hoog of te laag geknoopt, en je vlieger gaat niet op. Als je gaat vliegeren in het binnenland, vraagt dat ook om een ander type vlieger dan voor aan zee. In ’t binnenland heb je immers meer thermiek. En ook de stokken – van hout, glasvezel of carbon – mogen geen milligram te zwaar zijn. Elke vlieger is kortom een leerproces. Het blijft altijd een beetje experimenteren.”

Kies niet goedkoopste

Elke vlieger krijgt ook een persoonlijke toets mee. “Er zit altijd iets in van jezelf en dat maakt elke vlieger uniek. Als ik op een vliegertreffen toekom, zie ik al van ver wie er allemaal zijn”, aldus Ivo. Zijn ultieme vliegertip voor in de winkel: investeer eens in iets beters. “Want er is zoveel brol op de markt en mensen kiezen dan jammer genoeg vaak voor de goedkoopste optie. Omdat het ‘toch maar voor de vakantie’ is. Geef dan liever iets meer uit aan een vlieger waar je je leven lang plezier aan beleeft”, klinkt het. Voor inspiratie, check de Facebookpagina van True Colors Kites.