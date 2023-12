Vleterse jeugddienst organiseert dagkampjes in kerstvakantie

In de kerstvakantie organiseert de Vleterse jeugddienst opnieuw dagkampjes.

“In de kerstvakantie zullen er ook enkele leuke uitstappen zijn. Ons enthousiast team supermoni’s staat weer klaar om er spetterende vakantiedagen van te maken”, klinkt het bij de gemeente Vleteren. Tijdens de kerstvakantie vinden de dagkampjes plaats op 2, 3, 4 en 5 januari. Kinderen van 3 tot 12 jaar zijn welkom. Deelnemen kost 10 euro per kind, per dag. De dagkampjes gaan door in het jeugdlokaal (bib), Woestendorp 44. Vooraf inschrijven is verplicht. “Volg de pagina ‘Jeugddienst Vleteren’ op Facebook. Daar volgt later meer informatie over de thema’s van de dagkampjes en informatie over de uitstappen.”