Vleteren vraagt hulp van inwoners over toekomst kerken: “Iedereen de kans geven om mee te denken”

De gemeente Vleteren wil de mening van haar inwoners over de toekomst van de kerken. Vleteren heeft drie kerken waarbij er maandelijks nog één kerkdienst in Oostvleteren en één kerkdienst in Westvleteren is. Via een korte vragenlijst kunnen de inwoners helpen nadenken over de rol van de kerkgebouwen in Vleteren.

Elke gemeente is volgens het eredienstendecreet verplicht om bij het begin van een nieuwe bestuursperiode over een actueel en officieel goedgekeurd kerkenbeleidsplan te beschikken. “Een kerkenbeleidsplan is een document dat de langetermijnvisie voor alle parochiekerken binnen een gemeente vastlegt. Het wordt opgesteld in samenwerking met zowel het gemeentebestuur als het kerkbestuur. In het plan wordt uitgebreid beschreven welke kerken betrokken zijn, met aandacht voor hun cultuurhistorische waarde, beschermingsstatuut en bouwfysische toestand. Daarnaast wordt de eigendomssituatie van elke kerk gedetailleerd weergegeven en krijgt de ruimtelijke omgeving waarin de kerk zich bevindt een plaats in het document”, legt diensthoofd vrije tijd Michelle Caulier uit.

Vragenlijst

Er wordt in het plan nagedacht over een mogelijke neven- of herbestemming van de kerken. Een herbestemming betekent dat de kerk volledig onttrokken wordt aan de eredienst. Bij een nevenbestemming blijft het kerkgebouw (deels) onderdak bieden aan erediensten, maar worden ook andere initiatieven in de kerk toegelaten. “Verder wordt het huidige gebruik en de functie van de kerken in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een onderbouwde visie uitgewerkt over hun toekomstige invulling. Dit omvat een plan van aanpak waarin wordt bepaald hoe erediensten, valorisatie, medegebruik, neven- of herbestemming kunnen worden gerealiseerd.”

Vleteren heeft drie kerken. Er is maandelijks nog één kerkdienst in Oostvleteren (derde zondag van de maand) en één kerkdienst in Westvleteren (eerste zondag van de maand). “Het opstellen van een kerkenbeleidsplan vraagt een grondige denkoefening, waarbij we rekening houden met tal van factoren. “Vanuit het gemeentebestuur vinden we het essentieel dat de keuzes breed gedragen worden door de gemeenschap. Alleen wanneer inwoners zich kunnen vinden in de toekomstplannen, ontstaat er een sterk en gedragen beleid. Daarom willen we iedereen de kans geven om mee te denken en ideeën aan te reiken. Samen mét de inwoners werken we aan een plan dat recht doet aan het verleden én inspeelt op de noden van vandaag en morgen.”

Gebruik kerken

“Een waardevolle invulling is er een die een meerwaarde biedt voor de inwoners van Vleteren én recht doet aan de erfgoedwaarde van de kerkgebouwen. We willen inzetten op een toekomstgerichte bestemming die zowel het karakter van de gebouwen respecteert als bijdraagt aan de leefbaarheid en het gemeenschapsleven in onze gemeente”, zegt Michelle. “Met deze bevraging willen we eerst een duidelijk beeld krijgen van het huidige gebruik. Daarnaast willen we ook de noden en wensen van de inwoners in kaart brengen. Op basis van die inzichten kunnen we in een volgende stap bekijken wat haalbaar is en waar we verder mee aan de slag kunnen.”

Fysiek en digitaal

“Iedereen is van harte welkom om zijn of haar mening te delen. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om deel te nemen, voorzien we de bevraging zowel fysiek als digitaal. Op die manier zorgen we voor een breed bereik en maken we het zo toegankelijk mogelijk voor iedereen.” De bevraging ligt nog tot midden maart bij de lokale bakker, in de bibliotheekfilialen en in het gemeentehuis. Online kan ze ingevuld worden tot half april. “Begin april volgt ook een oproep in ons gemeentelijk infoblad De Vleternoare om de bevraging in te vullen.”

De bevraging vind je op papier bij bakkerij Slembrouck, bakkerij Vannobel, De Suikerbakker, het gemeentehuis, bibliotheek Woesten, bibliotheek Oostvleteren en de drie Vleterse kerken. Online kan je de vragenlijst ook invullen: www.vleteren.be