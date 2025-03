Vleteren telt 21 inwoners minder dan vorig jaar

De gemeente Vleteren (met Oostvleteren en Westvleteren en Woesten erbij) telde 3.581 inwoners op 1 januari 2025. Dat zijn er 21 minder dan een jaar geleden. Toch zijn er gedurende 2024 minder mensen vertrokken, maar er zijn ook minder mensen toegekomen.

Er waren 30 geboorten en 35 overlijdens.

De mensen verhuizen het meest tussen de buurgemeenten, in beide richtingen dus: namelijk van en naar Poperinge, Ieper en Alveringem.

Oostvleteren telt voor het eerst het meeste inwoners (1.251). Vroeger was dit altijd Woesten. “Oostvleteren heeft een positieve groei van 24 inwoners, Woesten (1.249) telt 16 mensen minder en Westvleteren (1.081) telt vijf inwoners minder dan op 1 januari 2024. Twintig procent van onze inwoners is jonger dan 18 jaar. We tellen 1.836 mannen en 1.745 vrouwen op ons grondgebied. De gemiddelde leeftijd van onze inwoners is 42,6 jaar”, zegt eerste schepen Gerda Goubeir (LVP).

“Er wonen 21 verschillende nationaliteiten in Vleteren, waarvan de meeste uit Frankrijk, Nederland en Polen komen. We hebben geen 100-jarigen meer, wel 35 mensen die ouder zijn dan 90 jaar”, besluit de schepen.