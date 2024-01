Vleteren huldigt zijn laureaten

Onlangs werd een oproep gedaan aan de inwoners van Vleteren om zich te melden als ze in één of andere discipline laureaat waren geworden. Twee schoollaureaten en twee sportlaureaten werden aangebracht.

Margaux Pattyn (19) uit Oostvleteren werd laureate in de richting etalage en decoratie van de Heilige Familie in Ieper. Margaux studeert nu kleuteronderwijs. Laura Ingelbeen (18) uit Oostvleteren werd eerste in de richting economie-moderne talen in het Koninklijk Atheneum in Ieper. Ze kreeg van de school ook de trofee van meest toegewijde leerling. Laura studeert nu accountancy-fiscaliteit. Op sportgebied werd Cas De Craemer (15) uit Oostvleteren Belgisch kampioen in de 50 meter rugslag. Hij zwemt bij zwemclub De Bruinvissen in Diksmuide. Ten slotte behaalde Alexia Garreyn (16) uit Woesten maar liefst 8 verschillende titels op Vlaams en Belgisch niveau, zowel duo, solo als in groep. Ze danst bij dansclub Dursin in Ieper. De solo en duo titels zijn op eigen naam. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de laureaten gehuldigd. Ze ontvingen een oorkonde en een boekenbon uit handen van de burgemeester. (RVL)