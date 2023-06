Vleesboom van expositie Wouter Deprez in woonzorgcentrum Ter Beke

In cafetaria Den Trimard van het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe staat een blikvanger afkomstig van de tentoonstelling ‘Grote mensen die ik kende toen ik klein was’ van Wouter Deprez in de Sint Pietersabdij in Gent. De familie van bewoonster Monica Dewitte (88) won de prijs en schonk deze met heel veel liefde aan Ter Beke.

“We bezochten met een tiental bewoners de tentoonstelling”, zegt directeur Elien Dejaegere. “Allemaal bewoners die nog kunnen genieten van zo’n expositie. Achteraf vernamen we dat alle stukken van de tentoonstelling via een wedstrijd te winnen waren. Wat we hiervoor moesten doen was een verhaal schrijven en uitleggen waarom het stuk onze richting moest uitkomen. Ook de dochter van Monica Dewitte nam deel. Met de Vleesboom halen we cultuur in huis. Het kunstwerk is in karton. Het is tevens het grootste stuk dat op de tentoonstelling stond.”

Glimlach bewoners

Comedian Wouter Deprez groeide op in Geluwe. Tijdens de tentoonstelling hoorden de bezoekers de vele verhalen van de grote mensen die Wouter kende toen hij klein was. Daarbij was de stem van Wouter te horen. “De glimlach op het gezicht van onze bewoners, omdat ze de vele verhalen herkenden en er zelfs nog een staartje konden aan breien, was legendarisch”, zegt de directeur.

De vleesboom van Elza van Tuur staat nu te pronken in de cafetaria van Ter Beke. Wie het verhaal erachter wil kennen, kan dit vinden naast de boom.