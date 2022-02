Vlasondernemer Pierre Vandeputte (57) overleden

De in Kortrijk wonende ondernemer Pierre Vandeputte is op slechts 57-jarige leeftijd in Knokke overleden. Hij was al een tijd zwaar ziek en uiteindelijk is een hersenbloeding hem fataal geworden. Hij vormde samen met zijn oudere broers Luc en Christian de vierde generatie aan het hoofd van het familiebedrijf Vandeputte dat in 1993 verhuisde van Rekkem naar Moeskroen en een groot gamma zeepproducten voor vele toepassingen produceert.

De familie Vandeputte schrijft een succesverhaal dat wel typisch Vlaams genoemd mag worden. Of Zuid-West-Vlaams, want het heeft met vlas te maken. Overgrootvader Gustave Vandeputte kocht in 1887 in Rekkem de Castertmolen, een windmolen waarmee hij lijnzaad perste tot olie die eerst vooral voor verfproductie bestemd was. De romp van de molen is nog altijd in de Gentstraat in Rekkem te zien. En in het logo van de firma staat nog altijd een molen.

Het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat men lijnzaadolie ook voor zeep begon te gebruiken. Als producent van de basisgrondstof richtte de familie Vandeputte dan een zeepfabriek op, onder de merknaam Mousse de Lin. Vanaf de jaren tachtig sprong Vandeputte op de kar van de ‘private label’ voor warenhuizen. Het gamma werd uitgebreid met vloeibare onderhoudsproducten, detergenten en afwasmiddelen.

Wereldtop

Het is onder impuls van de drie broers dat het bedrijf de grote expansie kende en nu wereldtop is in zijn sector. Om te kunnen groeien, verhuisden ze hun activiteiten in 1993 naar Moeskroen, eigenlijk amper enkele kilometer van de vroegere thuisbasis. Ze waren een van de eerste West-Vlaamse bedrijven die wijlen de Moeskroense burgemeester Jean-Pierre Detremmerie met gunstige voorwaarden wist aan te trekken. En in 2016 kwam er een tweede vestiging bij het Noord-Franse Boulogne-sur-Mer. Er werken in totaal een 250-tal mensen bij de groep die bekend staat voor zijn inspanningen op het vlak van ecologie en duurzaamheid.

Pierre Vandeputte leidde het salesdepartement en was een van de bestuurders van het familiebedrijf. Broer Luc is laboratoriumdeskundige, Christian financieel verantwoordelijke. Intussen zijn ook al vijf leden van de vijfde generatie aangetreden, onder wie Pierres zoon Maxime.

Pierre Vandeputte is geboren in Moeskroen op 22 juni 1964. Hij leidde als bestuurder het departement marketing van het familiebedrijf. Hij was algemeen bekend voor zijn charisma en vriendelijkheid. Hij was ook sociaal geëngageerd. Tot 2018 was hij voorzitter van de Handelskamer Wallonie Picarde. Daar is men ook erg getroffen door zijn overlijden. “Bon vent Pierre en voor altijd in ons hart”, schrijft men.

Twee kinderen

Pierre Vandeputte was getrouwd met Hilde Laperre en was vader van twee kinderen: Maxime en Axelle. Hij woonde in de Munkendoornstraat in Kortrijk. Hij was ook lid van Lions Club Kortrijk. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 12 februari om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk. De bijzetting in de urnenzuil op de begraafplaats van Hoog-Kortrijk gebeurt in besloten kring.