Vlasbedrijf Demeyere deelt vlasleembriketten uit: “Extra warmte schenken”

Al zes generaties lang zit de familie Demeyere in de vlasindustrie. Sinds afgelopen zomer maken zaakvoerder Jan en zijn team nu ook vlasleembriketten. Ieder gezin van de gemeente, dat tot de dag vóór Kerstmis langsgaat bij de firma, krijgt vijf kilogram gratis mee naar huis. “Op die manier helpen we toch ook een beetje om warmte te brengen in de huiskamers.”

Tine Delaere, de echtgenote van Jan, besloot afgelopen zomer om desembroden te bakken in haar houtoven. “De grootouders van Jan waren bakker en Jans papa Pierre Demeyere leverde vlaslemen als brandstof om de broodoven op te warmen”, vertelt Tine. Zij en Jan kwamen op het idee om vlasleembriketten te produceren.

Na grondige testen in verschillende kachels, open haarden, speksteenkachels, vuurschalen, barbecues, hottubs en houtovens startten ze hun project op. “De geschiedenis leert ons dat vlaslemen vroeger al werden gebruikt als brandstof. Vlaslemen zijn de houtdeeltjes van de vlasplant. Vlas is een puur ecologisch product dat decennia lang bestaat en is een geschenk van de aarde”, aldus Jan.

“Veel mensen hebben het in deze tijden niet gemakkelijk”

De liefde voor vlas erfde hij van zijn voorvaderen. “Inmiddels werken we al zes generaties lang in het vlas. Met ons bedrijf richten we ons vooral op de papierindustrie. Het leem wordt vaak gebruikt voor stalstrooisel voor paarden en vee, maar wij maken er nu ook briketten mee.”

Jan en Tine geloven alvast in hun nieuw product. “De volledige vlasteelt is alvast CO2-neutraal. Vlaslemen hebben een heel hoge calorische waarde. Het enige nadeel is dat het misschien wat meer assen met zich meebrengt, maar die as zit nog boordevol mineralen en kan buiten uitgestrooid worden als voeding voor de grond.”

Warmste Week

Nu het ook zo koud is, hoopt de familie Demeyere extra warmte te brengen in de Moorsleedse huiskamers. Ieder gezin kan volgende week op dinsdag en donderdag van 8 tot 16 uur en op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur vijf kilogram gratis vlasleembriketten ophalen in het bedrijf in de Breulstraat. De actie loopt tot Kerstdag en zolang de voorraad strekt.

“De opbrengst van de bijkomende kilo’s die we verkopen, schenken we aan de Warmste Week. Vele mensen hebben het in deze tijden van energiecrisis niet gemakkelijk. Met dit initiatief hopen we de vele gezinnen die het moeilijk hebben toch een warme kerstperiode te kunnen geven.”